Öğrencilerin yüzde 52’si kız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelerdeki kadın oranına dikkat çekti. Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alan her 100 kişiden 52'si kız öğrencilerden oluşurken, geçen yıl üniversitelere devam eden kız öğrenci oranı, ilk kez erkek öğrencileri geçerek, yüzde 50,8 olmuştu. Bu yıl bu oran daha da artarak 51,7'ye ulaştı. Bu yılın şubat verilerine göre yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'si kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'u erkeklerden oluştu.

AKADEMİSYENLERİN ORANI YÜZDE 46

YÖK istatistiklerine göre, 129'u devlet, 75'i vakıf ve 4'ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda, 7 milyon 503 bin 181 öğrenci ve 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor. Türkiye'de 2003'te 74 bin 134 olan üniversitelerdeki akademisyen sayısı 2024'te 181 bin 498'e ulaştı. Bu akademisyenlerin 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadınlardan oluştu. Böylece, toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46,4 oldu.

TÜRKIYE AVRUPA’YI GERIDE BIRAKTI

Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerde 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadın toplam 181 bin 498 öğretim elemanı bulunduğu bildirdi. Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46.4’e yükselirken, bu oran ile Türkiye, Avrupa ve OECD ülkelerindeki yüzde 43 olan kadın akademisyen ortalamasının üstünde yer aldı. Kadın akademisyenler en çok sağlık bilimleri alanında yer alırken, doğa bilimleri, matematik ve istatistik programlarında 8 bin 345 (yüzde 48,2), mühendislik, ve inşaat programlarında 9 bin 177 (yüzde 35,2) kadın akademisyen görev yapıyor. Geçmişte daha çok erkeklerin tercih ettiği mühendislik alanında çalışan kadınların oranı ise yüzde 30’a yükseldi.







