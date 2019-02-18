Üniversitelerde ana dal eğitimini bitirip yan dal için bir yıl daha devam hakkını kullanan öğrenciler, YÖK’ün anlaşılmaz uygulaması yüzünden toplu taşıma araçlarında öğrenci indiriminden yararlanamıyor.

Üniversitelerin “öğrenci belgesi” vermesine rağmen, YÖKSİS’te listeye alınmayan öğrencilerin “indirim kartı” başvuruları belediyelerce geri çevriliyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi’nden mezun olup yan dal için bir yıl daha devam eden Hatice Merve Kahraman, toplu taşıma indiriminden yararlanmak için bölümünden aldığı “öğrenci belgesi” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Ancak YÖK, “öğrenci” kabul etmeyip YÖKSİS’e kaydını yapmadığı için belediye, bu öğrenciye indirim kartı düzenlemedi.

Teşvik yerine adeta ceza

Şimdi Kahraman soruyor: Ben de diğer öğrenci arkadaşlarım gibi okula gidiyor, ders görüyorum. Ulaşım aracı olarak otobüs, metrobüs, metro, tramvay kullanıyorum. Arkadaşlarım öğrenci kartıyla geçerken, ben, kartım olmadığı için tam bilet ücreti ödüyorum.

Fakültem öğrenci belgesi veriyor, YÖK ise YÖKSİS’e kaydetmiyor. Öğrenci miyim, değil miyim? Ben kendimi geliştirmek için yan dal dersleri aldım. Teşvik edilmem gerekirken, yanlış bir iş yapmışım gibi adeta cezalandırılıyorum. Benim durumumda Türkiye’de kaç kişi var bilmiyorum. Ancak bir kişi bile olsa haksızlık haksızlıktır. Bir an önce kurumların bu konuyu aralarında çözmesini, haksızlığın giderilmesini bekliyorum.

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