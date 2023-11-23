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Hayat

‘Öğretmen Oldum Ben!’ yarın vizyonda

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, yarın Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. Filmin galası, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde.

04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:18 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şenay Aybüke Yalçın, Nihayet Şahin.

Şenay Aybüke Yalçın, Nihayet Şahin.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.

Filmin galası, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Tüm öğretmenlere rol model olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran filmin yapımcısı İsmail Demir, “Türkiye Yüzyılı’nın başında Cumhuriyet tarihinin ilk şehit öğretmen filmini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Vizyoner bir öğretmenin hayat hikayesi, çocukluktan başlayıp yeni nesillere örnek olacak” dedi.

İsmail Demir

BENİ KIZINA BENZETTİ

Filmde Yalçın’ı canlandıran 24 yaşındaki Nihayet Şahin, “Ben, onu anlayabilmek, hissedebilmek için elimden geleni yaptım. Anne, babası da izlediklerinde kızlarının öğretmenlik yaptığı o süreçte nelere imza attığını görür ve bir kere daha gurur duyar. Aybüke’nin annesi hem fiziksel olarak hem gülümseyişim hem de enerji olarak beni kızına çok benzettiğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti” dedi. Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ile Ozan Bodur kaleme aldı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer aldı.






#Aybüke Yalçın
#Film
#Şehit Öğretmen
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