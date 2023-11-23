‘Öğretmen Oldum Ben!’ yarın vizyonda

Filmde Yalçın’ı canlandıran 24 yaşındaki Nihayet Şahin, “Ben, onu anlayabilmek, hissedebilmek için elimden geleni yaptım. Anne, babası da izlediklerinde kızlarının öğretmenlik yaptığı o süreçte nelere imza attığını görür ve bir kere daha gurur duyar. Aybüke’nin annesi hem fiziksel olarak hem gülümseyişim hem de enerji olarak beni kızına çok benzettiğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti” dedi. Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ile Ozan Bodur kaleme aldı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer aldı.