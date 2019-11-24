Hayat Öğretmenim bize de gel
AKTÜEL

Öğretmenim bize de gel

Bugün Öğretmenler Günü. Hakkari’nin Çatalca Köyü’nde vatandaşlar, öğretmenleri evlerinde ağırlamak için ‘öğretmenleri misafir etme listesi’ yaptı. Öğretmen Çağla Suna, “Yöre halkı bizleri her gün evlerine davet ediyor. Bunun için hazırladıkları listeyi okulun kapısına astılar. Listeye göre her gün bir velimize konuk oluyoruz. Çok iyi karşılıyorlar”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köy halkı, öğretmenler için tüm imkanlarını seferber ederek onları hoş tutmaya çalışıyor.
Köy halkı, öğretmenler için tüm imkanlarını seferber ederek onları hoş tutmaya çalışıyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki Çatalca köyündeki vatandaşlar, çocuklarını geleceğe hazırlayan öğretmenleri, evlerinde en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanan listeye göre davet ediyor. İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Çatalca köyü ile Soğuksu ve Erdemli mezralarında yaşayanlar, bölgede görev yapan öğretmenler için her türlü imkanı seferber ediyor.

Köy halkı, hazırladıkları ‘öğretmen misafir etme listesi’ni okulun kapısına astı.

YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Ailelerinden uzakta görev yapmanın hüznünü yaşayan öğretmenleri bir an olsun yalnız bırakmayan yöre halkı, onları evlerinde en güzel şekilde ağırlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Öğretmenleri evlerinde misafir etmek isteyenler arasında karışıklık yaşanmaması için muhtar ve köy sakinleri “öğretmenleri misafir etme listesi” oluşturdu.

KÖYDE 200 HANE VAR

Köy muhtarı Azizhan Çelikbaş, 2 yıl önce hizmete açılan okulda öğretmenlerin büyük fedakarlıklar yaparak çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Öğretmenleriyle çok iyi bir iletişim kurduklarını anlatan Çelikbaş, “Köydeki vatandaşlarla bir liste oluşturduk ve bu listeye göre öğretmenlerimizi evlerimize davet ediyoruz. Çünkü karışıklık oluyordu. Listeyi okula astık. 200 hane var, Liste sırasına göre geliyorlar” dedi. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da ziyaret ettiği köyde muhtar ve vatandaşları gösterdikleri misafirperverlikten dolayı kutladı. Okul müdürü Başaran Dilek de eğitim kalitesini yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Velilerimiz bizleri sürekli evlerine davet ediyor. Eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak için velilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizimle çok ilgileniyorlar” dedi.

BİZİM BAŞ TACIMIZDIR

Okulun beden eğitimi öğretmeni Bartınlı Çağla Suna da ön yargılarla geldiği ilçede çok sıcak karşılandığını anlattı. Çocukların gönlüne dokunmak için seferber olduklarını belirten Suna, şunları kaydetti: “Yöre halkı çok misafirperver olduğu için bizleri her gün evlerine davet ediyor. Köy kalabalık olduğu için de sürekli karışıklık oluyor. Bunun için de liste hazırladılar. Hazırlanan listeye göre her gün bir velimize konuk oluyoruz. Çok iyi karşılıyorlar, çok ilgileniyorlar.”

İstikbalimizin mimarları

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, “2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya büyük önem veriyoruz. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sıra öğrencilerde

  • Fotoğraf :Arşiv
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, öğrencilere öğretmenleri adına fidan sahiplenme ve bağışta bulunma imkanı getirdi. Bakanlıktan açıklamaya göre, 11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilen fidan dikim seferberliğiyle 14 milyona yakın fidan sahiplenilirken, şimdi de öğretmenler için etkinlik düzenlendi. Buna göre, çocukları yetiştiren ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenler için “gelecegenefes.com” internet adresinde bir etkinlik başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri adına fidan sahiplenerek ya da bağışta bulunarak geleceğe nefes olabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, bizleri birer fidan gibi yetiştiren, geliştiren öğretmenlerimiz adına da geleceğe nefes olalım. 24 Kasım’da tüm halkımızı, gelecegenefes.com sitemiz üzerinden öğretmenleri adına fidan sahiplenmeye ya da bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

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