Öğretmenler Aşık Veysel’i oynadı

İyidoğan, Aşık Veysel Şatıroğlu’nun sesinin bu bağlamada gizli olduğunu düşündüğünü dile getirerek, “Bağlamaya bakımı çalarak yapıyorum. Bağlamanın bakımı çalmaktır, onun sesini duymaktır. Onun sesini çıkarıp insanlara duyurmaktır. Kapımızın önünde Ozanlar Müzesi var. Zaman zaman geliyorum hepsinin bağlamasını çalıyorum. Tabi ben 4 yaşından beri de Aşık Veysel Şatıroğlu’nu dinliyorum. Buraya geldikten sonra Aşık Veysel’in akrabaları getirdi bana bağlamayı. Bu bizim amcamızın bağlamasıdır diyerek. Ben 2 yıl hiç cesaret edemedim, kılıfından bile çıkarmadım. Ben Aşık Veysel’in sesinin bu bağlamanın içinde gizli olduğunu düşünüyorum. Onu da her zaman o keyifle onu dinleyerek çalıyorum. Benim en sıkıntılı zamanında 100 bin dolar teklif ettiler. Ama tabi ben her şeyin satılmaması gerektiğini düşünüyorum . Ve bunun bir değerinin olmadığını paha biçilemez olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.