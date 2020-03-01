Hayat Öğretmenlik aşkı engel tanımadı
AKTÜEL

Öğretmenlik aşkı engel tanımadı

İzmir’dedeki bir ortaokulda görev yapan doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, çocukluk hayali mesleğini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Öğrencilerini geleceğe hazırlamak için uğraş veren Ali öğretmen, bir yandan da görme engellilerin eğitimdeki sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Köse ve öğrencileri
Ali Köse ve öğrencileri

İzmir’in Karabağlar ilçesinde görev yapan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, tüm zorluklara rağmen mesleğini yapmanın sevincini yaşıyor. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun olan 28 yaşındaki Köse, ilk olarak Antakya Şehit Nizam Akdeniz Ortaokulu’na atandı. 2017’de ise İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulu’nda görevlendirildi. Sabahları evinden bastonu yardımıyla okula gelen Ali öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Köse, yaklaşık 5 yıldır öğretmenlik yaptığını, sivil toplum çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

YARDIMCI DERS KİTAPLARI VAR

  • “Okulda zorluk çekmiyorum, engelimin farkına bile varmıyorum aksine öğrencilerle bunu avantaja çeviriyoruz” diyen genç öğretmen şöyle devam etti: “Öğrenciler ister istemez farkında oluyor bazı şeylerin, engelliye nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Öğretmenlik benim hayalimdeki meslek onun için severek görevimi yapıyorum. Gidip gelirken hiçbir zorluk yaşamıyorum. Bastonum benim bir numaralı yardımcım. Eve yürüyerek gidip geliyorum.” Derslerde Braille alfabesiyle yazılan ders kitapları ve dijital içeriklerden yararlandığını anlatan Ali Köse, Türkiye’de engelliler için son yıllarda önemli hamlelerin yapıldığını ve bu sayede daha iyi bir konuma eriştiklerini ifade etti.

PROBLEMLERİ TESPİT EDİYOR

Eğitimde görme engellilerin sorunlarına da çözüm üretmeye çalıştığını vurgulayan Ali öğretmen, şöyle konuştu: “Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin İzmir temsilcisiyim. Başta görme engelli öğrenciler olmak üzere diğer engel gruplarının eğitimde karşılaştıkları problemleri tespit edip çözüm önerileri geliştirmek için çalışıyoruz.”

Beş çocuktan biri siber zorba mağduru
GÜNDEM
Beş çocuktan biri siber zorba mağduru
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakanı Akar ve komutanlar sınırda.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Erdoğan, Suriye ile ilgili Ruhani, Macron ve Michel ile görüştü.
İki saatte 10 bin kişi!

İki saatte
10 bin kişi!

Bakan Soylu açıkladı...
Kritik Patriot açıklaması

Kritik Patriot açıklaması

Trump, "Erdoğan ile görüştüm" dedi ve...
'Türkler hiç acımıyor'

'Türkler hiç acımıyor'

​Rus gazeteci İdlib'de SİHA'ların etkisini anlatıyor...
Tarihi bir ders vereceğiz

Tarihi bir ders vereceğiz

​Erdoğan'dan sosyal medyadan önemli mesajlar.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
3 ülkeye uçuşlar durduruldu

3 ülkeye uçuşlar durduruldu

Bakan Koca, kararın bu gece uygulanacağını açıkladı.
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib şehitleri için cenaze törenleri düzenleniyor.
TSK yeni görüntü yayınladı

TSK yeni görüntü yayınladı

2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
İran'dan Rusya'yı <br>kızdıracak teklif

İran'dan Rusya'yı
kızdıracak teklif

Erdoğan ile telefon görüşmesinde teklif edildi.
Esed rejimine <br>üst düzey darbe

Esed rejimine
üst düzey darbe

​İdlib'deki operasyonlarda 2 general öldürüldü.
Taviz verilmeyecek

Taviz verilmeyecek

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
14 ay içinde çekilecekler

14 ay içinde çekilecekler

ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı.
Kanlı saldırı planı <br>son anda engellendi

Kanlı saldırı planı
son anda engellendi

​Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu.
Oğlunun şehit<br> olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit
olacağı içine doğmuş

"Yüzüne o nur, güzellik yansımış."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.