Öğretmenlik aşkı engel tanımadı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde görev yapan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, tüm zorluklara rağmen mesleğini yapmanın sevincini yaşıyor. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun olan 28 yaşındaki Köse, ilk olarak Antakya Şehit Nizam Akdeniz Ortaokulu’na atandı. 2017’de ise İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulu’nda görevlendirildi. Sabahları evinden bastonu yardımıyla okula gelen Ali öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Köse, yaklaşık 5 yıldır öğretmenlik yaptığını, sivil toplum çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

YARDIMCI DERS KİTAPLARI VAR

“Okulda zorluk çekmiyorum, engelimin farkına bile varmıyorum aksine öğrencilerle bunu avantaja çeviriyoruz” diyen genç öğretmen şöyle devam etti: “Öğrenciler ister istemez farkında oluyor bazı şeylerin, engelliye nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Öğretmenlik benim hayalimdeki meslek onun için severek görevimi yapıyorum. Gidip gelirken hiçbir zorluk yaşamıyorum. Bastonum benim bir numaralı yardımcım. Eve yürüyerek gidip geliyorum.” Derslerde Braille alfabesiyle yazılan ders kitapları ve dijital içeriklerden yararlandığını anlatan Ali Köse, Türkiye’de engelliler için son yıllarda önemli hamlelerin yapıldığını ve bu sayede daha iyi bir konuma eriştiklerini ifade etti.

PROBLEMLERİ TESPİT EDİYOR

Eğitimde görme engellilerin sorunlarına da çözüm üretmeye çalıştığını vurgulayan Ali öğretmen, şöyle konuştu: “Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin İzmir temsilcisiyim. Başta görme engelli öğrenciler olmak üzere diğer engel gruplarının eğitimde karşılaştıkları problemleri tespit edip çözüm önerileri geliştirmek için çalışıyoruz.”