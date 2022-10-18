Hayat Oğuz Atay memleketinde anıldı
KÜLTÜR SANAT

Oğuz Atay memleketinde anıldı

Yazar Oğuz Atay, doğumunun 88. yıl dönümünde memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde anıldı. Doğum günü anısına pasta kesildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuz Atay memleketinde anıldı
​Oğuz Atay memleketinde anıldı.

Yazar Oğuz Atay, doğumunun 88. yıl dönümünde memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde anıldı. Doğum günü anısına pasta kesildi. Anma programı çerçevesinde düzenlenen öykü yarışmasında dereceye girenler, ödüllendirildi. Öykü ödül yarışmasında “Kar Dağının Arkası” ile Fayık Acun birinci oldu. Anı kitabında yer almaya hak kazanan yazarlara da ödülleri teslim edildi. Program sonunda konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Oğuz Atay, ülkemizin çok önemli düşünürlerinden biri, hem öykü hem de roman yazarıdır. Oğuz Atay’a verebileceğimiz en güzel hediye budur. İnşallah eserleri ile hep beraber kalbimizde yaşayacak” dedi.

Oğuz Atay'ın bilinmeyen 10 özelliği
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Kadıköy vapur iskelesi yapımında kontrol elemanı olarak çalıştı
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Babası uzun yıllar CHP'de milletvekilliği yaptı
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Gençlik yıllarında karikatürle ilgilendi
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Eşiyle söyleşi sırasında tanıştı
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'Tutunamayanlar'ı Beyoğlu'ndaki Hayriye Caddesi'ndeki evde kaleme aldı.
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Tutunamayanlar romanındaki karakterler aslında arkadaşlarıydı
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Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filminin ilk üç dakikasının diyalogları da Oğuz Atay'a ait olduğu biliniyor.
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Günlüğü kayboldu
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Öyküsünü kısa film yaptı ancak film kayboldu
Oğuz Atay'ın bilinmeyen 10 özelliği
Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim gibi kitapların yazarı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 86 yıl önce bugün doğdu. Dünyanın en popüler arama motoru olan Google da Türkiye'deki kullanıcıları için Oğuz Atay'ı Doodle olarak sundu. Peki, eserleri ile tanınan Oğuz Atay'ın bilinmeyen 10 özelliği nedir?
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