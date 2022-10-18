​Oğuz Atay memleketinde anıldı.

Yazar Oğuz Atay, doğumunun 88. yıl dönümünde memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde anıldı. Doğum günü anısına pasta kesildi. Anma programı çerçevesinde düzenlenen öykü yarışmasında dereceye girenler, ödüllendirildi. Öykü ödül yarışmasında “Kar Dağının Arkası” ile Fayık Acun birinci oldu. Anı kitabında yer almaya hak kazanan yazarlara da ödülleri teslim edildi. Program sonunda konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Oğuz Atay, ülkemizin çok önemli düşünürlerinden biri, hem öykü hem de roman yazarıdır. Oğuz Atay’a verebileceğimiz en güzel hediye budur. İnşallah eserleri ile hep beraber kalbimizde yaşayacak” dedi.
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