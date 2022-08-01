Okçular Vakfı'nı hedef alan Tele1'e Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan cevap: Sizin israf olarak gördüğünüz yatırım 25 bin gencimize hizmet veriyor

Geleneksel Türk Okçuluğu, geçtiğimiz günlerde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine Türkiye'nin 11. değeri dünyanın ise okçuluk alanındaki ilk değeri olarak kaydedildi. Okçular Vakfı'nın bu başarısını hazmedemeyen CHP yandaşı Tele1, skandal bir habere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan üzerinden Okçular Vakfı'nı hedef alan Tele1, "Bilal Erdoğan’ın ‘ok sevdası’ milyonlara mal oldu" haberiyle misyonunu bir kez daha ortaya koydu.

"25 BİN ALTINDAĞLI GENCE HİZMET VERİYOR"

Tele1'in skandal haberine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan yanıt geldi. Balcı, Okçular Vakfı'nı itibarsızlaştırmaya çalışan Tele1'e şu sözlerle yanıt verdi:

"Sizin "israf" olarak gördüğünüz yatırımlar bugün tam 25 bin Altındağlı gencimize hizmet veriyor...

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Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini israf olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız..."

Sizin "israf" olarak gördüğünüz yatırımlar bugün tam 25 bin Altındağlı gencimize hizmet veriyor...



Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini israf olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız... https://t.co/kLLYtfstZb pic.twitter.com/QbmMbfO1Rp — Doç. Dr. Asım Balcı (@asimbalci) August 1, 2022