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Oktay Kaynarca 'Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak? Ünlü oyuncudan açıklama geldi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da 'Hızır Çakırbeyli' karakterini oynayan Oktay Kaynarca'nın dizinin ardından TRT1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'na dahil olacağı iddia edildi. Usta oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara noktayı koydu.

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Haber Merkezi Diğer
Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanında mı oynayacak? Ünlü oyuncudan açıklama geldi
Oktay Kaynarca

Geçtiğimiz hafta 200'üncü bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.

Kaynarca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

  • "Doğrulanmış
  • “At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
  • Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

Oktay Kaynarca 'Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak?

Kaynarca'nın 'Masumlar Apartmanı' dizisine Oktay Kaynarca'nın da dahil olacağı iddia edildi. Usta oyuncu, sosyal medya hesabından yalanladı:

"Kopyala yapıştırcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmemnecilere itibar etmeyin.. Bir projeye falan dahil olduğum yok.. Benim haberimi benden …"

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