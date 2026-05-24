Okul saldırısında yaralanan Tunahan'ın yüzünü milli futbolcu güldürdü

Okul saldırısnda yaralanan Tunahan'ın sevindiren görüşme
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan saldırıda yaralanan Fenerbahçeli minik taraftar Osman Tunahan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan aile, Osman Tunahan’ın “Gözlerinin güldüğünü gördük” dedi.
Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Osman Tunahan Bakacak’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Yoğun bakım sürecinde ziyaret edilen Tunahan’ın Fenerbahçe taraftarı olduğu ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’na hayranlık duyduğu öğrenildi.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanı Akın Gürlek adına hastaneye giderek Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı minik taraftara hediye etti. Tunahan, hayranlık beslediği Kerem Aktürkoğu ile görüntülü görüşme yaparak en büyük hayallerinden biri gerçek oldu. Milli futbolcunun, Tunahan ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenilirken bunun büyük moral sağladığı belirtildi. Yoğun bakımdan yeni çıkan Tunahan'ın mutluluğunu yakınları
"Gözlerinin güldüğünü gördük"
diyerek ifade etti.
