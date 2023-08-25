Okullara seksek ve körebe alanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için harekete geçti. Bu kapsamda öğrencilerin obeziteye karşı korunması amacıyla okul bahçeleri yeniden düzenlenecek. Bahçelerde gündelik aktivitelerin yapılabileceği ‘seksek’, ‘körebe’, ‘saklambaç’, ‘kutu kutu pense’, ‘yerden yüksek’ gibi geleneksel ve kültürel değerleri yansıtan oyun alanları oluşturulacak.

MEB, yeni eğitim öğretim hazırlıkları kapsamında temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için çalışmalar yürütecek. İmkan dâhilinde sınıflara geçmeden önce öğrencilere kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında çalışmalar yürütülecek. Bunların yanı sıra özellikle okul çağındaki çocukların obeziteye karşı korunması için okul bahçeleri yeniden düzenlenecek. Bahçelerde gündelik aktivitelerin yapılabileceği, ‘seksek’, ‘körebe’, ‘saklambaç’, ‘kutu kutu pense’, ‘yerden yüksek’ gibi geleneksel ve kültürel değerleri yansıtan oyun alanları oluşturulacak. Uygulama ile çocukların hem fiziki hem de zihinsel sağlının korunması amaçlanıyor.