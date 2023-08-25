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Hayat

Okullara seksek ve körebe alanı

Daha sağlıklı bir eğitim ortamı için okul bahçelerinde geleneksel oyunlarımız 'Seksek’, ‘körebe’, ‘saklambaç’, ‘kutu kutu pense’ için alanlar oluşturulacak. Harekete teşvik etmeyi amaçlayan uygulamayla öğrenciler, güne daha dinç ve zinde başlayacak. MEB okul bahçelerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında destek talebi olan okullara katkı sağlayacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için harekete geçti. Bu kapsamda öğrencilerin obeziteye karşı korunması amacıyla okul bahçeleri yeniden düzenlenecek. Bahçelerde gündelik aktivitelerin yapılabileceği ‘seksek’, ‘körebe’, ‘saklambaç’, ‘kutu kutu pense’, ‘yerden yüksek’ gibi geleneksel ve kültürel değerleri yansıtan oyun alanları oluşturulacak.

DERSTEN ÖNCE KÜLTÜRFİZİK

MEB, yeni eğitim öğretim hazırlıkları kapsamında temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için çalışmalar yürütecek. İmkan dâhilinde sınıflara geçmeden önce öğrencilere kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında çalışmalar yürütülecek. Bunların yanı sıra özellikle okul çağındaki çocukların obeziteye karşı korunması için okul bahçeleri yeniden düzenlenecek. Bahçelerde gündelik aktivitelerin yapılabileceği, ‘seksek’, ‘körebe’, ‘saklambaç’, ‘kutu kutu pense’, ‘yerden yüksek’ gibi geleneksel ve kültürel değerleri yansıtan oyun alanları oluşturulacak. Uygulama ile çocukların hem fiziki hem de zihinsel sağlının korunması amaçlanıyor.

İLLERE GENELGE GÖNDERİLDİ

Konu ile ilgili genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelgede öğrencilerin hem dijital bağımlılıklarının azaltılması hem de gündelik aktivitelerinin artırılması için okul bahçelerine oyun alanı kurulması talimatı verildi. Bu kapsamda bakanlık, destek talebi olan okullara destek sağlayacağını da duyurdu.




#Sağlık
#Eğitim
#Aktüel
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