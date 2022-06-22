Olağan Şiir’in yeni sayısı çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan şiir ve eleştiri dergisi Olağan Şiir’in 26. sayısı çıktı. Özgün şiirlerin, makalelerin, şair portrelerinin, tahlillerin ve incelemelerin yer aldığı dergide bu ay Abdullah İlhan, Mehmet Baş, Ömer Yalçınova, İlhan Kurt, Güven Adıgüzel, Enes Talha Tüfekçi, Mehmet Ali Genç, Hüseyin Kalyan, Eray Sarıçam, Furkan Ece gibi isimler yer alıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, sunuş yazısında iyi ve kötü şiir ayrımının eski ve yeni nesil ayrımına dönüştüğüne değiniyor. Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi’den ücretsiz okunabilir.