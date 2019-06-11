Hayat Ölmeden kendi mezarını da yaptı
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Ölmeden kendi mezarını da yaptı

Antalya'da kabir yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin'in iş yerinin önüne teşhir için koyduğu, kendi adı ve soyadının yazdığı mezar, ilgi gördü.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Çetin
Mehmet Çetin

Antalya'da 12 yıldır mezar yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin, iş yerinin önüne mezarını yaptı. Andızlı Mezarlığı'nın karşısındaki dükkanına Çetin'in teşhir amaçlı adı, soyadı ve telefon numarası yazılı mezar, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Reklam amacıyla mezarını yaptıran Çetin, kabrin yanına da sanatçı Tarkan'ın fotoğrafının yer aldığı mezar taşı hazırladı.

Çetin, Tarkan'a sevgisini ölümsüzleştirmek için sanatçının fotoğrafının yer aldığı mezar taşını, kendi kabrinin yanına astığını söyledi.

Tarkan'ın öldüğünü sanıyorlar

İş yerine gelen müşterileri için hazırladığı örnek kabirlerin beğenilmesi üzerine kendi mezarını yapmaya karar verdiğini anlatan Çetin, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Mezar başı taşına adımı, telefon numaramı yazdım. İnsanlar şaşırıyor, 'öldü mü' diye soruyorlar. Numaramı görenler, neden yazıldığını merak ediyor. Mezarı merak eden çok oluyor. İnsanların dikkatini çekiyor. Ben de arkadaşlarıma, 'Ölürsem mezarım hazır, beni merak eden için numaram da yazıyor' diyorum. Mezar taşlarına resim de yapıyoruz. Ben de severek dinlediğim için Tarkan'ın fotoğrafının bulunduğu mezar taşı hazırladım. Bazen vatandaşlar 'Tarkan öldü mü? diye şakalaşıyor."

96 yaşındaki adam koca köyün yıkılmasını önledi
FOTOĞRAF 15
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Eski asker Huang Yung-Fu tam 37 yıldır aynı yerde yaşıyor, 1200 evden oluşan küçük bir köyde. Günün birinde hükümet köyü yıkacağını açıklıyor, eğer orada yaşayanlar bir şeyler yapmazsa tüm anıları enkaz altında kalacak. Siz olsanız ne yapardınız? Hükümetin sahip olduğunuz her şeyi yıkmasını nasıl önlerdiniz? 96 yaşındaki Huang sorunu dahice bir yolla çözüyor. Şimdilerde dünyanın dört bir tarafından insanlar köyü ve Huang’ın evini görmek için bölgeye akın ediyor.
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Huang Yung-Fu 96 yaşında eski bir asker, hükümetin evini yıkmasını önlemek için sanatını kullanan biri.
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Taichung’da yer alan Nantun bölgesindeki 1200 evde çoğu eski asker olan insanlar oturuyor, hükümet bu evleri geçici olarak eski askerlere tahsis etmiş.
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Zaman içerisinde bölgede oturanların çoğu başka yerlere taşınmış ve büyük inşaat şirketleri buradaki evleri satın almaya başlamış.
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Ancak Nantun bölgesinde oturan birkaç insan evlerinden çıkmamaya ve burada oturmaya devam etmeye karar vermişler.
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Ne kadar mücadele edilirse edilsin köydeki hane sayısı sonunda 11’e kadar düşmüş.
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Köyde yaşayan sadece birkaç kişiden biri olmaktan çok sıkılan Huang Yung-Fu evinin iç duvarlarına kuş resimleri çizmeye başlamış.
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Bir süre sonra kendisini evin dışını boyarken bulmuş, çeşitli desenler, yaratıklar ve figürler çizmeye başlamış.
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Huang’ın bu çalışmaları kısa sürede insanların dikkatini çekmiş ve köy, Taichung’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmuş.
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Köy sadece turistlerin ilgi odağı olmakla kalmamış elbette, hükümet de köyde kalan diğer evler için yıkım planını askıya almış.
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Köyü baştan başa boyamak çok fazla enerji ve sıkı çalışma gerektiriyor olsa da Huang “100 yaşıma gelsem de boyamaya devam edeceğim” diyor.
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Mynet'in haberine göre, köy insanlara gerçek hayattan kaçıp bir masal diyarına girme imkanı veriyor ve bu işin arkasında ona hayatını adayan Huang var.
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Her sabah 3’te kalkarak boyamaya başlayan Huang’ı turistler çok seviyor, ona gökkuşağı dede ismini takmışlar.
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Böylesine renkli bir dünyası ve hayal gücü olan biri için bundan daha uygun bir lakap olmazdı sanırız.
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İşin çok daha ilginç olan tarafı ise Huang’ın daha önce hiç boyama veya çizme tecrübesi olmaması. 3 yaşındayken babası ona çizmeyi öğretmiş ancak profesyonel olarak bu işlerle hiç ilgilenmemiş.
96 yaşındaki adam koca köyün yıkılmasını önledi
37 yıl boyunca yaşadığı yerin yıkılacağını, anılarınızın enkaz altında kalacağını öğrenen 96 yaşındaki eski asker Huang Yung-Fune dahice bir yol buldu.

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