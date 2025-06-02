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Ölüm anında neler yaşanıyor? Bilim 'sınır' anını inceledi

Ölüm anında neler yaşanıyor? Bilim 'sınır' anını inceledi

12:582/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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New York Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, ölümden sonra beyin faaliyetlerinin kısa süreliğine devam ettiği gözlemlendi.
New York Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, ölümden sonra beyin faaliyetlerinin kısa süreliğine devam ettiği gözlemlendi.

Bilim adamları, ölüm anında beynin hala çalışabildiğini ortaya koydu. Kalbi duran ve hayata döndürülen hastaların anlattıkları, bu sürecin sandığımızdan daha bilinçli ve farkındalıklı geçebileceğini gösteriyor.

Kalbi durduktan sonra hayata dönen bazı hastalar, ışıklı bir tünel görmek, geçmişi gözden geçirmek ve huzur hissetmek gibi deneyimler yaşadıklarını ifade etti. Araştırmada, bu kişilerin beyin dalgalarında bilinçli farkındalıkla ilişkilendirilen gama aktiviteleri tespit edildi. Uzmanlar, ölüm anının tamamen bilinçsiz bir kopuş olmayabileceğini söylüyor. Bu çalışmalar, ölüm sonrası bilince dair yürütülen bilimsel tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.





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