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Yeşilay sigaraya bağlı ölüm vakasını canlandırdı

Yeşilay sigaraya bağlı ölüm vakasını canlandırdı

18:4230/05/2025, Cuma
AA
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Yeşilay Çankırı Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası canlandırıldı.
Yeşilay Çankırı Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası canlandırıldı.

Yeşilay Çankırı Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiş bireyin ölüm vakasını sağlık ve polis ekipleriyle birlikte canlandırıldı. Yapılan canlandırmada bireyin ölümünün delili olarak sigara izmaritleri toplandı.

Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla canlandırma yapıldı.

Yeşilay Çankırı Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası canlandırıldı.

Senaryo gereği parkın içine sigara nedeniyle hayatını kaybetmiş bir bireyi temsilen cansız manken yerleştirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek mankene müdahalede bulundu. Bireyin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan sigara izmaritleri ve sigara paketlerini toplayarak delil torbasına koydu.

Sigaranın zararı gerçekleştirilen canlandırmayla anlatıldı

Katılımcılar kurulan stantları ziyaret etti

İl Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Birimi tarafından kurulan stantta da vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, tütünün birçok soruna neden olduğuna işaret etti.

Gerçekleştirilen canlandırma ile vatandaşlara ücretsiz tedavi imkanları anlatıldı
Tütün endüstrisinin neden olduğu sorunların başında çocuklara ve gençlere yönelik bilinçli pazarlama stratejisinin geldiğini belirten Özcan,
"Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günlük ortalama 20 bin kişinin ölmesi anlamına geliyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bizler, hem önleyici hem de müdahale edici faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle tütün bağımlılığına karşı birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık merkezlerimiz ve 115 nolu ücretsiz danışma hattımızla tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi hizmeti sunuyoruz."
ifadelerini kullandı.


#çankırı
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