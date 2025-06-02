Kalbi durduktan sonra hayata dönen bazı hastalar, ışıklı bir tünel görmek, geçmişi gözden geçirmek ve huzur hissetmek gibi deneyimler yaşadıklarını ifade etti. Araştırmada, bu kişilerin beyin dalgalarında bilinçli farkındalıkla ilişkilendirilen gama aktiviteleri tespit edildi. Uzmanlar, ölüm anının tamamen bilinçsiz bir kopuş olmayabileceğini söylüyor. Bu çalışmalar, ölüm sonrası bilince dair yürütülen bilimsel tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.