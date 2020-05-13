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Hayat Ömer Döngeloğlu adına Çadda su kuyusu açıldı
AKTÜEL

Ömer Döngeloğlu adına Çad’da su kuyusu açıldı

Ömer Döngeloğlu adına Çad’da su kuyusu açıldı

Sadakataşı Derneği, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu adına Çad’da su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği Ömer Döngeloğlu adına Çad’da su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.
Sadakataşı Derneği Ömer Döngeloğlu adına Çad’da su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanarak geçtiğimiz günlerde vefat eden ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun adı Çad’da açılan su kuyusunda yaşayacak.

Başkent N’djamena’nın kırsal bölgesinde açılışı yapılan su kuyusuyla birlikte bölgede yaşayan halk içilebilir temiz suya kavuştu. Kuyu açılışında bölge halkı dualar ederken, çocuklar suyla oyun oynayarak mutluluklarını yaşadılar.

Sadakataşı Derneği, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu adına Çad’da su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

Kuraklık, alt yapı hizmetlerinin yetersiz olduğu ve içilebilir temiz su bulmakta zorlanan bölgelerde su kuyuları inşa eden Sadakataşı Derneği geçtiğimiz yıl 403 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Aynı zamanda dernek gönüllümüz olan ve yardım faaliyetlerimizle destek veren Ömer Döngeloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın adını yaşatacak ve insanların dua etmesini sağlayacak su kuyusunu hizmete açtık’’ ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun adı Çad’da açılan su kuyusunda yaşayacak.
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