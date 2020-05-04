Ömer Hoca Hakk’a yürüdü

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu’nun durumu ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen Döngeloğlu dün sabah hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Şehir Hastanesi’nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği’ne getirilen Döngeloğlu’nun naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Cenazeye katılanlar maske takıp koruyucu tulum giyindi. Döngeloğlu’nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, merhumun eşi ve çocuklarının Kovid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

OYNAT Ömer Döngeloğlu Hoca Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Kovid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BU YIL AĞIR İMTİHAN

Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı. Paylaşımlar arasında Döngeloğlu’nun gerçekleştirdiği son sohbet konuşması da yer aldı. Yakın zamanda gerçekleştirdiği sohbeti salgın nedeniyle internet üzerinden gerçekleştiren Döngeloğlu’nun “Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak” ifadelerini kullandığı görüldü.

ÖNCÜ GÖREV ÜSTLENDİ

İslam’a gönülden bağlı nesiller yetiştirmenin yolları, Ashab-ı Kiram’ın örnek ahlakı ve İslam tarihinin doğru aktarılmasına dair birçok konuda öncü görev üstlenen Döngeloğlu, ekranlarda ilgiyle izlenen ve takip edilen değerli hocalardan biriydi. Ramazan ayında ekranlardan birçok eğitici sohbet ile halkı irşad eden Döngeloğlu yine bir Ramazan günü aramızdan ayrıldı.

REKLAM

Erdoğan’dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Erdoğan, ayrıca Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Bir süredir koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Siyer-i Nebi üzerine araştırmalar yaptı

1968’de Tokat Zile’de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat’ta imam-hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet diledi. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve koronavirüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” ifadeleri kullandı.

Çok üzgünüz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener ve Ömer Döngeloğlu için baş sağlığı mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, on binlerce öğrenci yetiştiren, İstanbul’dan komşusu Dilmener’in, koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Koronavirüs tedavisi gören Döngeloğlu’nun vefatına ilişkin de Şentop, “Çok üzgünüz. Geniş bir kitle üzerinde çok büyük emeği olan Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Şentop, ayrıca Dilmener ve Döngeloğlu’nun ailelerini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.