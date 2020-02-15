Hayat Ömer Seyfettin Yılı olsun
KÜLTÜR SANAT

Ömer Seyfettin Yılı olsun

Sancaktepe Belediyesi tarafından ilan edilen “Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı”nda sene sonuna kadar farklı alanlarda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “ Ömer Seyfettin’i yeniden canlandırmak istedik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Seyfettin
Ömer Seyfettin

Öykücü Ömer Seyfettin’in adı, vefatının 100’üncü yılın nedeniyle Sancaktepe Belediyesinin kültür sanat sezonuna verildi. Yıl boyunca farklı alanlarda birçok etkinliğin gerçekleştirileceği kültür sanat sezonunun tanıtımı, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Döğücü, burada yaptığı konuşmada, kültür sanat faaliyetlerinden büyük keyif aldığını belirterek, «Bizim çocukluğumuzdan gelen, kitaplarını okuduğumuz, kısa hikayeciliğin Türkiye’deki en önemli isimlerinden birisi Ömer Seyfettin. Hikayelerinin çoğunda da milli ve manevi değerleri yalın ve güzel bir şekilde aktaran biri. Gençken kalbimizi ferahlatan, kalbimize dokunan öykülerini okuduğumuz önemli bir yazarımız.” ifadelerini kullandı.

Şeyma Döğücü

GENÇLER HATIRLASIN

  • Sancaktepe’deki gençlerin de aynı duyguları yaşaması amacıyla kültür sanat yılına bu ismi verdiklerini anlatan Döğücü, «Onlar da bu güzel ismi, bu güzel öyküleri, bu güzel anlatımı hissetsinler ve Ömer Seyfettin’i tanısınlar. Çünkü gittikçe unutulmaya başladığını düşündüğümüz bir isimdi. Ömer Seyfettin’i yeniden canlandırmak istedik. Bununla ilgili de çeşitli kültür sanat faaliyetleri düşündük 2020 yılı için.» diye konuştu. Önceliği gençlere vermeyi amaçlayan Sancaktepe Belediyesi, yıl boyunca ilçedeki tüm ortaöğretim okullarında “Dersimiz Ömer Seyfettin” etkinliği gerçekleştirecek. Derslerde usta isimler, gençlere hem Ömer Seyfettin’i anlatacak, hem de onlara usta yazarın kitaplarını hediye edecek. Bunun yanı sıra eylülden itibaren “Pembe İncili Kaftan” tiyatrosu Sancaktepelilerle buluşacak ve ekim ayında uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

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