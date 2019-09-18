Hayat OMÜde safra yolu tıkanıklığında ilk kez mıknatıs yöntemi uygulandı
GENEL SAĞLIK

OMÜ’de safra yolu tıkanıklığında ilk kez mıknatıs yöntemi uygulandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) daha önce karaciğer nakli olmuş ve safra yolunda tıkanıklık gelişen bir hastada “magnetik kompresyon anastomoz” yöntemi başarıyla uygulandı.

Haber Merkezi IHA
Operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulayan akademisyenlerle gerçekleştirdiler.
Operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulayan akademisyenlerle gerçekleştirdiler.

Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak OMÜ Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bektaş, “Safra yolu darlıklarında standart tedavi yöntemleri endoskopik (ERKP; Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi) ve radyolojik (PTK; Perkütan Transhepatik Kolanjiografi) girişimlerdir. Bu yöntemler hastanemizde rutin uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde darlık bölgesi ince bir telle geçilir ve bunun rehberliğinde balon, buji ve stent uygulamaları yapılır” dedi.

Operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulayan akademisyenlerle gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Hastada tıkanma olduğundan telle geçilememiş ve tıkanıklığı açmak için ERKP ve PTK yöntemleri ile safra yoluna mıknatıs yerleştirilerek tıkanıklık açılmıştır. Bu yöntemi Türkiye’de ilk kez uygulayan ve mıknatısları tasarlayan Hacettepe Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Parlak davet edildi ve Radyoloji Anabilim Dalından Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Fatih Uzunkaya ile birlikte tedaviyi başarıyla gerçekleştirdik. Safra yolu darlığı karaciğer nakillerinden sonra nispeten sık görülmektedir. Bu yöntemle zor vakalarda tedavi başarımız artmaktadır.”

Dünyadaki ilk tüp bebek: Louıse Brown 41 yaşında
HAYAT
Dünyadaki ilk tüp bebek: Louıse Brown 41 yaşında
Samanyolu TVçalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV
çalışanlarına FETÖ operasyonu

​Yakalama kararı olan 3 şüpheliden 2'si gözaltında.
Türkiyeye has iyilik hareketi

Türkiye'ye has iyilik hareketi

​Osmanlı geleneğini sürdüren fırıncılar Yeni Şafak'a anlattı.
İlk kez görücüye çıktı

İlk kez görücüye çıktı

ASELSAN'dan büyük görevlere 'küçük asker'
111 astsubay tutuklandı

111 astsubay tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma.
PKK Suriye'yi<br>terk edecek

PKK Suriye'yi
terk edecek

Ankara'dan PKK ile sonuna kadar mücadele kararı çıktı.
Polisi harekete<br>geçiren paylaşım

Polisi harekete
geçiren paylaşım

​Konya Valiliği şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlık yapacak

Bakanlık yapacak

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Teknoloji şöleni

Teknoloji şöleni

​Teknofest kapılarını Atatürk Havalimanı'nda açtı.
Yurt dışına<br> ihracat yolunda

Yurt dışına
ihracat yolunda

Karadeniz'de gramla üretiliyor.
Adnan<br>Oktar yargı önünde

Adnan
Oktar yargı önünde

​İlk güne mahkemeye yapılan itiraz damga vurdu.
20 gün<br>sonra asker olacaktı

20 gün
sonra asker olacaktı

​HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 37'ye yükseldi.
Körfez'de <br>5 yıldızlı iş fırsatı

Körfez'de
5 yıldızlı iş fırsatı

​Türk firmaları fırsatlar için Dubai'ye çıkarma yaptı.
Afganistan<br>savaşı büyüyor

Afganistan
savaşı büyüyor

​Cumhurbaşkanı'nın mitingi kan gölüne döndü.
Ailene zarar veririz

Ailene zarar veririz

PKK'lı hainler çocukları böyle tehdit etti.
HDP'li başkan<br>kaçarken yakalandı

HDP'li başkan
kaçarken yakalandı

​Kardeşinin kimliğiyle kaçacakken uygulamaya takıldı.
Anayasa<br>için hedef 2021

Anayasa
için hedef 2021

Suriye'nin yeni anayasası 2021 yılına yetişebilir.
Müslüman dünyasını üç ülke kalkındırır

Müslüman dünyasını üç ülke kalkındırır

Arif Alvi: ​Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak girişimde bulunmalıdır.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.