ÖNDER 600 dernekle deprem bölgesinde

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin hemen ardından organize olarak ekiplerini yola çıkardı. İstanbul’dan yola çıkan ekipler, Hatay ve Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.

Depremin Kahramanmaraş ve bölgeyi vurduğu sabah daha hava aydınlanmadan önce İstanbul’dan ilk ekip yola çıktı. Hızlı bir planlama ile ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimleri bölgeye hareket etti. İlk ekipler gıda, su ve arama kurtarma malzemeleriyle birlikte bölgeye ulaştı. İlk günden beri bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’in ilçelerine ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadık

ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarından sonra ÖNDER Genel Başkan Abdullah Ceylan koordinasyonunda insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin çalışmalarda birçok canlı bedene ulaşmanın sevinci ve deprem şehitlerini çıkarmanın hüznünü yaşadığını belirten ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Burada çok büyük acılara, hüzne, yıkıntılarla birlikte yok olmuş hayallere şahitlik ettik. Bunlar, bizi yaşadığımız hayat, günlük telaşlarımız noktasında bir kez daha durup düşünmeye, sorgulamaya sevketti. Bir taraftan da bu büyük afete rağmen birbirine sımsıkı kenetlenen bir halk, sahada yemeden, içmeden, uyumadan koşturan gençlerimiz, metanet içindeki insanlarımızı gördük. Afet bölgesindeki gönüllülerimiz arasında en çok gençlerimizi görmek, geleceğimiz ve bu toplum adına ümitlerimizi de artırdı” dedi.

İnançla üstesinden geleceğiz

Türkiye genelindeki tüm imam hatip dernekleri ve okulların ellerindeki tüm imkanları seferber ederek bölgede olduklarına dikkat çeken Ceylan, “Tüm Türkiye olarak çok büyük bir afet yaşadık. 10 ilimizde ciddi bir yıkım var ama güçlü bir milletimiz ve devletimiz var çok şükür” ifadelerini kullandı. En kısa zamanda birlik ve beraberlikle, inançla, özveriyle sıkıntıların üstesinden geleceklerini kaydeden Ceylan, “İlk günden itibaren yollara düşmüş insanlarımız, kilometrelerce uzunluğundaki yardım tırları, bu milletin her zaman kendi kendine yeteceğinin, birbirine kenetlenerek her zorluğun üstesinden geleceğinin göstergesidir. Çok büyük bir acı yaşadık, bizi çok zorlu bir süreç bekliyor elbette. Bu sebeple desteklerimizi devam ettirerek yaralarımızı sarmaya, kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte milletimizin yanında olan, dua eden herkese çok teşekkür ediyoruz, Rabbim onlardan razı olsun” diye konuştu.

Okullarımız da bölgede

“Türkiye Tek Yürek” sloganıyla deprem bölgesinde çalışan ve afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi. Öğretmenler, idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken, bölgeye giden TIR’larla seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeli ile birlikte yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verecek.















