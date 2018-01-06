Onun kimliğinin eşi benzeri yok

Doğum gününü hiç kutlayamayan yaşlı kadının doğduğu gün de yıl da belli değil.

Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.

Nüfus cüzdanında doğum günü ve ayının 00.00 yazmasından dolayı esprili bir şekilde zaten dünyada yokmuşum diyerek, “ Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Ağabeyimm ve ablam vardı onlarda bilmiyor. Zamanında ağabeyime de nüfus cüzdanı çıkarmamışlar. Sonradan ağabeyimle beni beni ikiz diye yazdırmışlar.

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