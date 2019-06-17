Opera Festivali yola çıktı

Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayacak festival İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek.

BOLŞOY BALESİ İLK KEZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce İNGBank’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek festivale iki gala konseri ile ‘Bolşoy Tiyatrosu’ da ilk kez katılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2-3 Temmuz tarihlerinde sahneleyeceği Turandot Operası’nda İtalyan konuk rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin Turandot başrolünü 2 Temmuz 2019 tarihinde ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee, 3 Temmuz tarihinde de yine bir başka ünlü isim, Kazak solist Zhupar Gabdullina seslendirecek.

Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü ünlü tenör Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük bir prodüksiyon olan Troya Epik Operası ise 6-7 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde bu yıl doğumunun 779’uncu yılında Yunus Emre de anılacak. Halk ozanımız Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde, onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesi Yunus Emre Oratoryosu da 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.