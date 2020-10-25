Ordu göreve çağrıldı

SALGININ BAŞKENTİ LİEGE

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında adeta patlama yaşanıyor. Kıtada son 14 gün içinde en çok yeni vakanın tespit edildiği ülkelerden biri Belçika. Ülkede 1 - 22 Ekim tarihlerinde günlük vaka sayısı bin 300’den 13 bin 200’e fırladı. Yaşanan gelişmeler üzerine hükümek silahlı kuvvetleri göreve çağırdı. Ordu, “Avrupa’da salgının yeni başkenti” diye adlandırılan Liege’de bir acil durum hastanesi kuracak.

ÖLÜMLER 10 BİNİ AŞTI

Almanya’da ise salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede koronavirüse bağlı ölümlerin cumartesi günü itibarıyla 10 bini aştığını açıkladı. Mevcut kayıtlar ışında salgının başladığından bu yana ülkede 10 bin üç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da salgının başladığından beri en yüksek seviyeye ulaşarak 14 bin 714’ü buldu.

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ÜÇ KATINA ÇIKTI

İspanya’daki vaka sayıları geçen hafta itibarıyla bir milyonu aştı. 13 - 22 Ekim tarihlerinde günlük vaka sayısı 7 bin 100’den yaklaşık 21 bine ulaşarak üç katına çıktı. Fransa’da da yeni tip koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı rekor seviyeyi buldu. 23 Ekim’de 42 bin yeni vaka tespit edildi. Polonya’da ise cuma günü 13 bin 600 yeni vaka görüldü. Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Andrej Duda da bulunuyor.