Eskişehir’de, Osman Bey’in 1288 yılında Doğu Romalılar’dan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında Orhan Gazi’nin sikkesi bulundu. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kacaşehir Mahallesi’ndeki Karacahisar Kalesi’nde ilk kez 1999’da yüzey araştırmasıyla başlayan bilimsel çalışmalar arkeolojik kazılarla devam ediyor. “Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı” statüsündeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğinde yürütülüyor. AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları son yıllarda kalenin içindeki sarnıçta devam ediyor.

Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı sürdürülen arkeolojik verilerin uzman ekipler tarafından yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bir sikkenin Orhan Gazi’ye ait olduğu anlaşıldı. Karacahisar’da ilk defa ele geçen bu sikke örneklerinin bir yüzünde “Es-Sultanül-Adil Orhan Bin Osman Halleda’llahu (Mülkehu)”, diğer yüzünde ise “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” yazısı bulunuyor.

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Orhan Gazi

KARAMANOĞLU 2. MEHMET’E AİT SİKKE DE VAR

Yılmazyaşar, Erken Osmanlı Dönemi’ne tarihlendirilen çok sayıda bulguya rastladıklarını vurgulayarak, “Aynı zamanda geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış olan arkeolojik veriler de uzman ekipler tarafından yeniden değerlendiriliyor. Bizim için bu yıl sevindirici olan sonuçlardan birisi ilk defa Karacahisar Kalesi’nde Orhan Gazi’nin sikkesinin varlığının tespit edilmesi.” ifadesini kullandı. Yılmazyaşar, şunları kaydetti: “Osman Gazi döneminden itibaren burada yoğun bir iskan olduğunu biliyoruz. Tarihsel kaynaklar bunu söylüyor fakat bunun arkeolojik olarak da bir şekilde ispat edilmesi gerekiyordu. Bu anlamda Orhan Gazi’nin bu sikkesi bizim için son derece önemli. Aynı zamanda Karamanoğlu 2. Mehmet’in Larende baskılı bir sikke grubu var. Bu da Türkiye’de çok az sayıda arkeolojik olarak tespiti yapılmış bir bulguydu. Bunlar dönemin tarihini anlamak, sosyokültürel ve tarihsel ilişkileri tanımlamak adına bizim için çok önemli veriler olarak hem sevindiriciydi hem bilimsel olarak da oldukça anlamlı sonuçlar.” Yılmazyaşar, kazılara yaklaşık 1,5 ay daha devam etmeyi planladıklarını belirterek, “Öncelikli olarak hedefimiz sarnıcın mimari dokusunun tamamen ortaya çıkarılması.” dedi.

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