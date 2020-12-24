Orhan Kural koronadan vefat etti

Çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, Kovid-19 nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 Aralık’tan beri tedavisi süren Kural, yaşamını yitirdi. Kural, dün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
İTÜ’DE 44 YIL ÇALIŞTI
- Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1972’de İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi. Mayıs 1973’te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978’de ise “Doktor” unvanı aldı. İTÜ’de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi. Türkiye’nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, huzur evleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, dernekler ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60’a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000’e yakın konferans verdi. Değişik kanallarda radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan Kural, 193 ülkeyi gezdi ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en gezgin insanları listesinde 48. sırada yer aldı.
VASİYETİNİ KAYIT ETMİŞ
Prof. Orhan Kural’ın vasiyetini bir video ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Cenaze törenini tüm detaylarına kadar düşünen Prof. Dr. Kural, kürk giyenlerin aktif avcılık ve hayvan ticareti yapanların cenazesine gelmemesini istedi. Kural, akademisyen Cengiz Kuzu’ya hakkını helal etmediğini söylerken, ayrıca cenaze için kimsenin canlı çiçek getirmemesini de rica etti.