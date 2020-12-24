Orhan Kural koronadan vefat etti

Çok yönlü bir Osmanlı münevveri: Kazasker Mustafa İzzet

Osmanlı'nın İstanbul'a, İstanbul'un ise tüm İslam ümmetine remz olmuş Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerifi'ne girdiğimizde bizi eşsiz hat eserleri karşılar. İmâm-ı Huseyin hat yazısının altında damla formunda bir imza vardır. Başlı başına bir sanat eseri olan bu muazzam imza, aslında sadece yazıların hattatının değil, bu mâbedin İslam fethine atılmış imzasının da bir hülasasıdır. Büyük hattat, musikişinas, neyzen ve mutasavvıf Kazasker Mustafa İzzet Efendi, bunun yanında önemli bir âlimdir. Aynı zamanda Osmanlı sultanlarıyla yakından çalışmış saygıdeğer bir devlet adamı... Washington Anıtı'ndaki eserinden İstanbul'daki sivil ve askerî mimarî yapılarındaki eşsiz kitabelerine, dünyadaki ünlü koleksiyonerlerde bulunan yüzlerce eserinden miras bıraktığı musiki eserlerine kadar kültür ve sanat dünyamıza katkısı yadsınamaz. O halde gelin Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi birlikte daha yakından tanıyalım.

