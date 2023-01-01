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Orhan Veli yeniden İnkılâp’ta

Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli’nin şiir külliyatının güncel baskısı, 76 yıl önce İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Yenisi” kitabının ardından tekrar okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

4:00 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Orhan Veli’nin şiir külliyatının güncel baskısı, 76 yıl önce İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Yenisi” kitabının ardından tekrar okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Orhan Veli’nin şiir külliyatının güncel baskısı, 76 yıl önce İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Yenisi” kitabının ardından tekrar okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli’nin şiir külliyatının güncel baskısı, 76 yıl önce İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Yenisi” kitabının ardından tekrar okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Modern şairin basılış ve sırasına göre yayımlanmış kitapları; Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi (Yol Türküleri), Yenisi ve Karşı’nın yanı sıra daha önce basılmamış yapıtlarını da yine yazılış tarihine göre kronolojik bir şekilde sıralanarak “Bütün Şiirleri” kitabında toplandı. Türk edebiyat dünyasına getirdiği yeni bir lezzet ile mihenk taşı olarak anılan Orhan Veli’nin tüm eserlerinin toplandığı ve yaşadığı devre kendi çerçevesinden bakmamıza olanak sağlayan kitabı; “Bütün Şiirleri” İnkılâp Kitabevi etiketiyle bir kez daha edebiyatseverlerle buluşuyor.


#Orhan Veli Kanık
#İnkılâp Kitabevi
#Şiir
#Edebiyat
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