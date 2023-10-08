Ormandan kaçan yavru vaşak koruma altına alındı

DKMP ekipleri yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP), sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada, "
Yavru vaşağa anne şefkati. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyünde ormanlık alanda bir vatandaşımızın peşine takılan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğümüzce teslim alındı
" denildi.
Açıklamada, "
Yavru vaşağın veteriner hekim tarafından ilk kontrolü yapıldı. Yavru, bir süre misafir edilecek. Bu süre içerisinde DKMP ekiplerimiz yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak
" ifadeleri kullandı.
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1 saat önce