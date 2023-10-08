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Hayat

Ormandan kaçan yavru vaşak koruma altına alındı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alanda bir vatandaşın peşine takılan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince teslim alındı.

Halil Akkoç
17:57 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
DKMP ekipleri yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak.

DKMP ekipleri yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP), sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada, "
Yavru vaşağa anne şefkati. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyünde ormanlık alanda bir vatandaşımızın peşine takılan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğümüzce teslim alındı
" denildi.
Açıklamada, "
Yavru vaşağın veteriner hekim tarafından ilk kontrolü yapıldı. Yavru, bir süre misafir edilecek. Bu süre içerisinde DKMP ekiplerimiz yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak
" ifadeleri kullandı.
#Vaşak
#DKMP
#Milli Parklar
#Sivas
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