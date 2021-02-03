Hayat Ortak söz Özdenören
KÜLTÜR SANAT

​Ortak söz Özdenören

Ortak söz Özdenören

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) geçen yıl temmuz ayında vefat eden yazar Asım Gültekin’in “dergilerde ortak gündem hayali”ni gerçekleştirmek için çağrıda bulundu. Yurt içi ve dışından birçok dergi, 2021 yılının ilk sayısında ortak gündem olarak Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören’i belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt dışında Türkçe yayımlanan DERGİBİR üyesi dergilerden Yunanistan’dan yayın yapan Fiyaka Dergisi “Ocak 2021” sayısını tamamen bu projeye ayırırken, Kosova’dan “Türkçem” ve Kuzey Makedonya’dan “Köprü” dergileri ise birer yazı ile bu çalışmaya destek verdi.
Yurt dışında Türkçe yayımlanan DERGİBİR üyesi dergilerden Yunanistan’dan yayın yapan Fiyaka Dergisi “Ocak 2021” sayısını tamamen bu projeye ayırırken, Kosova’dan “Türkçem” ve Kuzey Makedonya’dan “Köprü” dergileri ise birer yazı ile bu çalışmaya destek verdi.

Gazetemizin yazarlarından Rasim Özdenören, edebiyat dergilerine konu oldu. Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) geçen yıl temmuz ayında vefat eden yazar Asım Gültekin’in ‘dergilerde ortak gündem hayali’ni gerçekleştirmek için çağrıda bulundu. Temmuz Dergisi’nden Süleyman Ceran’ın proje koordinatörlüğünü üstlendiği çalışmada, yurt içinden ve dışından birçok dergi, 2021 yılının ilk sayısında ortak gündem olarak belirlenen Rasim Özdenören hakkında birçok eser yayımlandı. Bu yıl 81 yaşına giren usta edebiyatçı Özdenören, projeden oldukça memnuniyet duyduğunu ve duygulandığını ifade etti.

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HAYATTAYKEN KIYMET BİLİNMELİ

  • Asım Gültekin’in miras olarak bıraktığı idealinin ilk olarak kendi adına gerçekleştirilmesinden dolayı ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Özdenören, şunları söyledi: “Genel olarak bizim kültürümüzde biz insanları çoğu zaman öldükten sonra anlıyoruz. Yapılan bu teşebbüs inşallah bu anlayışı da kırar. Çalışma bu açıdan da yeni bir geleneğin başlatılması konusunda önem taşıyor. Hayattayken kıymeti bilinmeyen insanların, öldükten sonra kıymetinin bilinmesi ölü birine nasıl bir fayda sağlar ki. Elbette geçmişimizde vefat edenlerin de anılması gerekir. Ama insanlar hayattayken de onların kıymetinin bilinmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu teşebbüs inşallah bunun da yolunu açmaya bir fırsat teşkil eder.”

ÖYKÜCÜLERİN ÜZERİNDE HAKKI VARDIR

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar da şunları kaydetti: “Kıymetli dostumuz ve kurucu başkanımız rahmetli Asım Gültekin’in de üzerinde ısrarla durduğu, uzun zamandır gündemimizde olan ve farklı cihetlerde uyguladığımız ortak gündem meselesini 2021’in ilk ayında Rasim Özdenören olarak belirlemiştik. Sağ olsun pek çok dergimiz destek verdi ve ortak bir konumuz, sözümüz oldu.” Proje koordinatörü Süleyman Ceran ise “Son 50 yıl içinde şiir yazmayıp öykü yazan kim varsa Rasim Özdenören’in muhakkak üzerinde hakkı vardır. Özdenören’e vefamızı eş zamanlı farklı dergilerde yazarak göstermek istedik.” şeklinde konuştu.

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