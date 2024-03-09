Oscar’da ödül gecesi

96. Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Tören pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenecek. Son yılların en çekişmeli törenlerinden birini izleyeceğiz. Sürprizlere açık. Teknik dallarda favoriler ipi göğüslese de bazı kategorilerden çıkacak sonuç merak konusu.

Uluslararası medya ve sinema kamuoyunun değerlendirmeleri, sektörün beklentileri ve Akademi üyelerinin genel kanaatinin yanına Oscar habercisi olarak bilinen organizasyonlardaki sonuçlar bir araya gelince nasıl bir tablo oluşuyor? Gelin birlikte bakalım…

SÜRPRİZ BEKLENMEYEN KATEGORİ

Çekişmenin zirvesinde elbette “En iyi film” kategorisi yer alıyor. Adaylar çok güçlü. Christopher Nolan’ın en çok gişe yapan ve geçen yılın da hasılat zirvesindeki isimlerden olan Oppenheimer güçlü aday. Ancak Lanthimos’un Zavallılar filmi ilginç şekilde zorluyor.

Altın Küre, Eleştirmenler Seçimi, DGA, BAFTA, SAG ve PGA ödüllerini alan Oppenheimer ödülü kucaklayacak gibi…

En İyi Film Adayları

* Oppenheimer

* Poor Things

* The Holdovers

* Barbie

* Killers of the Flower Moon

* American Fiction

* Maestro

* The Zone of Interest

* Past Lives

* Anatomy of A Fall

OSCAR’IN YAPISINI DEĞİŞTİREN KATEGORİ

Uluslararası film kategorisi çok güçlü. Bu daldaki yarışı renkli kılmak için Bir Düşüşün Anatomisi eklenmemiş. Zira burada olsa alacağına kesin gözüyle bakılırdı. Mevcut durumda ise İngiltere yapımı İlgi Alanı öne çıkıyor.

En İyi Uluslararası Film Adayları

* The Teachers’ Lounge, Almanya

* The Zone of Interest, Birleşik Krallık

* Society of the Snow, İspanya

* Io Capitano, İtalya

* Perfect Days, Japonya

NOLAN KARİYERİNİN ZİRVESİNİ GÖREBİLİR

- Yönetmende de Oppenheimer yani Christopher Nolan öne çıkıyor. Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak İlgi Alanı’nın yönetmeni Jonathan Glazer aradan sıyrılırsa sürpriz olmaz. Ama sürpriz de olur…

En İyi Yönetmen Adayları

- Christopher Nolan, Oppenheimer

- Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

- Yorgos Lanthimos, Poor Things

- Jonathan Glazer, The Zone of Interest

- Justine Triet, Anatomy of a Fall

ANİMASYONDA SÜRPRİZ YOK GİBİ

- Animasyon kategorisinin favorisi Örümcek Adam: Örümcek Ayeti… Özellikle pazarlama stratejisi etkisiyle kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En İyi Animasyon Adayları

- The Boy and the Heron

- Spider-Man: Across the Spider-Verse

- Nimona

- Elemental

- Robot Dreams

KADIN OYUNCUDA BİR İLK YAŞANABİLİR

- Emma Stone ismi çok konuşuluyor. Fekat Oscar’ın son dönemdeki pozitif ayrımcılık” ve “ötekiler” vurgusu babından bakılınca ilk kez bir Kızılderili ödül alabilir: Lily Gladstone

En İyi Kadın Oyuncu Adayları

- Emma Stone, Poor Things

- Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

- Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

- Carey Mulligan, Maestro

- Annette Bening, Nyad

POPÜLER OLAN BURADA DA GÜÇLÜ

* Çekişme zirvede. Kimse net bir şey söyleyemiyor. Adayların hepsinin hayranı var. Akademi üyeleri kıl payı birini seçecek. İçinde yer aldığı yapımın getirdiği sese de baktığımızda Cillian Murphy’nin sevinçten çılgına döneceğini söyleyebiliriz.

En İyi Erkek Oyuncu Adayları

* Paul Giamatti, The Holdovers

* Cillian Murphy, Oppenheimer

* Bradley Cooper, Maestro

* Jeffrey Wright, American Fiction

* Colman Domingo, Rustin

SÜRPRİZ YAŞANABİLİR

* Barbie ve Oppenheimer güçlü ancak American Fiction’ın sürpriz yapması bekleniyor.

En İyi Uyarlama Senaryo Adayları

* Barbie, Greta Gerwig & Noah Baumbach

* Poor Things, Tony McNamara

* American Fiction, Cord Jefferson

* Oppenheimer, Christopher Nolan

* The Zone of Interest, Jonathan Glazer

ÖZGÜN SENARYODA ÖZGÜN SONUÇ OLUR MU?

* En çekişmeli başlıklardan biri burası… Bir Düşüşün Anatomisi alacak gibi… Geçmiş Yaşamlar ise son adımda ipi göğüsleyebilir…

En İyi Özgün Senaryo Adayları

* Anatomy of a Fall, Justine Triet & Arthur Harari

* The Holdovers, David Hemingson

* Past Lives, Celine Song

* May December, Samy Burch

* Maestro, Bradley Cooper & Josh Singer







