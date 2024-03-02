istanbul belediyeleri ve sinema

Yerel seçim yaklaşıyor. Gözler büyükşehir belediyelerinde. Söz konusu İstanbul olduğunda ise her belediye esasında bir şehir yönetimi sayılır. Adayların vaatlerini takip ediyorsunuzdur. Sinema editörü olarak vaatlerden öte İstanbul belediyelerinin sinemada eğitim ve üretim bağlamında neler yaptıklarına bakalım istedik.

Öncelikle altını çizmek gerekir ki İstanbul’da bir belediyenin faaliyeti çoğu zaman şehir faaliyetlerinden ve hatta Bakanlık etkinliklerinden geri kalmıyor. Çok daha fazla kişiye ulaşma ve kalıcı etki bırakma ihtimali var. Bu bağlamda her belediye sinema eğitimi ve üretimi düzenlese bile az kalır.

‘ÇAĞDAŞ’ BELEDİYELER ŞAŞIRTTI

Tahlilimizde ilk göze çarpan, sanatın merkezi olduğu düşünülen ve bu iddiada olan bazı belediyelerin film gösteriminin ötesine geçmediği. Tiyatro konusunda İstanbul’da çok ciddi hareketlilik var. Her belediyenin en çok başlık açtığı alan tiyatro gösterimi oluyor. Eğitimi de azımsanmayacak kadar çok. Sinemada ise ilginç bir tablo var. Merkeze uzaklığı ya da sosyolojik olarak karmaşıklığı ile ön plana çıkan bazı belediyeler birçok sanat dalının yanında sinemada da ciddi eğitim ve üretim merkezi olma çabasında.

Fatih Belediyesi Klaket Sinema Akademisi

SİNEMA GELENEĞİ OLUŞTURAN BELEDİYELER

Mesela Sultanbeyli Belediyesi yıllardır sürdürdüğü Kısa Film Yarışması'nın yanına bu yıl Sinema Akademisi'ni de ekledi. Bütün yıla yayılan eğitim ve üretim çalışmaları ile göz dolduran bir tablo söz konusu. Bu şekilde devam etmesi durumunda İstanbul’un kıyısında ve uzağında düşünülen Sultanbeyli’de bir ekolün doğması söz konusu olabilir.

Esenler Belediyesi de şaşırtıcı derecede öne çıkıyor. Hatta sinema konusunda en çok faaliyet yapan belediye olduğu söylenebilir. Film Yarışması, Sinema Akademisi ve film gösterimlerinin yanı sıra kısa film ve belgesel salonu ile genç sinemacılara alan açılıyor. Gelenek haline gelen mekan ve fırsatlar sebebiyle gelecekte sinema ile Esenler’i yan yana duyma ihtimalimiz yüksek.

Güngören Belediyesi son yıllarda sinema konusunda atılım yapan ilçelerden… Sinema Akademisi'nin yanı sıra Berceste Kısa Film Festivali ile potaya dahil oluyor.

Fatih Belediyesi, taşıdığı tarihi misyonla uyumlu olarak Klaket Sinema Akademisinin yıllardır aralıksız sürdürüyor. Film gösterimleri ve sinema söyleşileri de etkinlik takviminden eksik olmuyor. Özellikle tarihi mekanların doğal plato olma özelliğinin uygulanacağı programlarla ciddi bir gelenek oluşabilir.

Kadıköy Belediyesi, Sinematek/Sinemaevi bağlamında sinema faaliyetlerini sürdürüyor. Burada eğitim ve üretim faaliyetlerini destekliyor.

Bahçelievler Belediyesi geçtiğimiz yıl Sinema Akademisi yaptı ancak bu yıl devamını göremedik. Ataşehir Belediyesi senaryo atölyesini düzenli olarak devam ettiriyor.

Başakşehir Belediyesi sinema ve dijital mecraya önem veren belediyelerden… Uzun süreli akademinin yanı sıra dijital üretim merkezinde sürekli eğitim devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi, birçok sinema etkinliğinin merkezi olduğundan belediyenin ismini çokça duyuyoruz. Ayrıca Akademi Beyoğlu’nda eğitimler düzenleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Film Ofisi başlığı altında eğitim ve üretim faaliyetleri düzenleniyor. Adalar Belediyesi, SinemADA Sinema Günleri kapsamında sinema atölyesi düzenleniyor.

Eyüp Belediyesi, yakın zamana kadar büyük bir akademi düzenleniyordu. Şu an eğitim eve üretim programı görünmüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise kamera önü oyunculuk eğitimleri düzenleniyor.

Beşiktaş Belediyesinde geçtiğimiz yıl genç kadınlara yönelik kısa film atölyesi düzenlenmiş. Beykoz Belediyesinde önceki yıllarda tiyatro ve sinema atölyesi düzenlenmiş. Şu an sinema namına eğitim ve üretim programı yok.

Çekmeköy Belediyesi, yakın zamana kadar kısa film festivali düzenleniyordu. Son dönemde ise kısa süreli etkinlikler yapılıyor. Esenyurt Belediyesi ise Sinema Akademisi düzenleniyor.

Sancaktepe Belediyesi, birkaç yıl önce Kısa Film Senaryo Yarışması düzenledi. Sonrasında radarımıza giremedi. Sultangazi Belediyesi ise bu yıl Sinema Akademisine başladı. Devamını dileriz.

Diğer belediyeler sinema eğitimi ya da üretimi bağlamında düzenli veya yakın zamanda uygulanmış program yapmamış.







