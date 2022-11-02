Oscarlı yönetmen Esenler’de

Esenler Film Günleri, bu yıl sinema dünyasının önemli ve ödüllü isimlerini sinemaseverlerle buluşturacak. 11-15 Kasım’da üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak etkinlik, “My Left Foot” filmiyle iki Oscar alan ve altı kez Oscar adayı gösterilen, “Altın Ayı” ödüllü yönetmen Jim Sheridan’ı ağırlayacak. Açılış gecesinde yönetmene onur ödülü verilirken, 12 Kasım’da Dr. Kadir Topbaş KSM’de yapılacak “Yeni Bir Ülkeden/ In America” filminin özel gösteriminin ardından Jim Sheridan ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirilecek. Yönetmen, 14 Kasım saat 19.00’da Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştireceği masterclass’ta sinemaya dair deneyimlerini paylaşacak.

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