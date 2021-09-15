Hayat Osman amcayı dualarla andık
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Osman amcayı dualarla andık

Yeni Şafak yazarı Osman Akkuşak, vefatının 1. yılında dualarla anıldı. Kağıthane’deki mezarı başında düzenlenen anma törenine Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile Albayrak Medya çalışanları katıldı.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Osman amcayı dualarla andık
Anma töreninde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi

Yeni Şafak Gazetesi’nin emektar yazarlarından Osman Akkuşak vefatının 1. yılında dualarla anıldı. Akkuşak için İstanbul Kağıthane’deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma programına Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Reklam Piri Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan ile Yeni Şafak Gazetesi, TV Net, Piri Medya çalışanları katıldı. Törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

YAZI İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

  • Kütahya’nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı. Bin 400 civarında makale ve incelemesi yayınlanmış olan Osman Akkuşak, yazı hayatına 1952 yılında başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu’nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti’nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını yaptı. Bâbıâli’nin kıdemli “Ağabeyi” olarak bahsedilen gazeteci Akkuşak; uzun yıllar gazetemizde yazılar yazdı. Son nefesine kadar yazı dünyasından kopmayan Akkuşak, “Yazmak beni ayakta tutuyor” diyerek yazma sevgisini dile getirirdi.
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