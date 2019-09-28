Hayat Osman Hamdi Beyin Kuran Okuyan Kız adlı tablosu Londrada 44 milyon liraya satıldı
KÜLTÜR SANAT

Osman Hamdi Bey'in 'Kur'an Okuyan Kız' adlı tablosu ​Londra'da 44 milyon liraya ​satıldı

Osman Hamdi Bey'in 'Kur'an Okuyan Kız' adlı tablosu Londra'da 44 milyon liraya satıldı

Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri Londra'da yapılan müzayede 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) alıcı buldu.

Haber Merkezi AA
Eserde, rahledeki Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.
Eserde, rahledeki Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.

Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan müzayede 6 milyon 315 bin sterline satıldı.

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" adlı eserinin Bonhams Müzayede Evi'nde önceki gün yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satıldığı ortaya çıktı.

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GÜNDEM
Hamdi Bey'in başyapıtı 13 milyona satıldı
Bonhams'ın "19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde satılan eserde, rahledeki Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.

Tuval üzerine yağlıboya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından Osman Hamdi Bey'in kendine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor. Genç kadının giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşu, ünlü ressamın "imzası" şeklinde nitelendiriliyor.

Osman Hamdi Bey’in en ünlü eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi' 5 milyon liraya satılmıştı.

109 yıldır unutulmadı: Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey
FOTOĞRAF 24
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Batılı anlayışla figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurucusu Osman Hamdi Bey, 109 yıl önce bugün vefat etti. Osman Hamdi Bey’i Kamplubağa Terbiyecisi tablosuyla tanısak da başka birçok tablosu var.
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Osman Hamdi Bey, geniş entelektüel bilgi birikimi ve farklılığıyla kültür sanat hayatımızda önemli yere sahip. Fransa'ya hukuk eğitimi için giden Osman Hamdi Bey, dönemin ünlü sanatçılarından resim dersleri aldı.
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Eğitiminin ardından yurda dönen ünlü sanatçı, sarayda çeşitli görevlerde bulundu. Önemli Osmanlı münevverlerinin başında gelen Hamdi Bey, 20. yüzyılın son demlerinde kültür ve sanat alanında batılılaşma yönünde hamleler yaptı.
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Avrupa ve ABD’de pek çok üniversitede fahri doktora unvanı verilen Osman Hamdi Bey, birçok ödüle de değer görüldü. Türkiye’ye döndüğünde ise hem sanat hem de siyasetle ilgilendi.
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Kadıköy'ün ilk belediye başkanı oldu.
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24 Şubat 1910'da İstanbul'da yaşama veda etti.
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Osman Hamdi Bey'in önemli tablolarını sizler için derledik.
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Ab-ı Hayat Çeşmesi (1904)
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Cami Kapısı Önünde Konuşan Hocalar
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Cami Önü
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Cami Önünde Arzuhalci
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Gezintide Kadınlar (1887)
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Haremde (1880)
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Huzur (1904)
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İki Müzisyen Kız
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İstanbul Hanımefendisi (1881)
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Kahve Ocağı (1879)
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Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)
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Kitap okuyan genç (1878)
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Kur’an Okuyan Kız (1880)
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Leylak Toplayan Kız (1881)
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Sultan II Selim Türbesi
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Sultanahmet Camii Önünde Kadınlar
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Şehzade Türbesinde Derviş (1908)
109 yıldır unutulmadı: Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey
Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosu ile tanıdığımız Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümün üzerinden 109 yıl geçmiş olsa dahi onu tabloları hala sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey, Kadıköy'ün ilk belediye başkanıydı.
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