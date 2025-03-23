Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in aralarında olduğu unutulmaz dizilere ve filmlere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören yapıldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce 69 yaşında vefat eden Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

ÇOK SAYIDA SANATÇI KATILDI

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

MİLLETİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, "Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı. Onun yapımları yüreğinde memleket sevdası taşıyan herkes için birer hatıra olarak kalacak" dedi.

AİLEMİZ ONUN DOSTLARIYLA BÜYÜDÜ

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk" ifadelerini kullandı.

DUALARLA UĞURLANDI

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Sınav'ı ailesinin yanı sıra sanat dünyasından onlarca ünlü isim uğurladı.

DİZİLERİ MİLYONLARIN HAFIZASINDA

Sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Sınav'ın 1993'te çekmeye başladığı "Süper Baba" dizisi, 7'den 70'e tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Osman Sınav, televizyonda sevilen karakterler üzerine film yapma geleneğini de Türkiye'de başlatanlardan biri oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nu keşfeden usta yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalıoğlu ile Sınav ortaklığı 1999'da televizyon izleyicisinin de büyük ilgisini çeken "Deli Yürek" isimli diziyle başladı. Gördüğü ilgi üzerine 2001'de dizinin filmi için kamera arkasına geçen Sınav, "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi"yle gişe başarısı elde etti. Sınav, 2002'de Mazhar Alanson'un ve Savaş Dinçel'in arasında olduğu oyuncu kadrosuyla sevilen dizilerden "Ekmek Teknesi"ne imza attı. Sınav, reyting rekorlarını alt üst eden "Kurtlar Vadisi"nin de 55. bölüme kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.







