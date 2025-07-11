Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kimliği belirlenen M.C. (24) ve O.C.'nin (33) adresine baskın yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, fişek ve pala ele geçirildi. O.C.'nin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.