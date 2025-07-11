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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

17:1911/07/2025, Cuma
IHA
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OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI
OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kimliği belirlenen M.C. (24) ve O.C.'nin (33) adresine baskın yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, fişek ve pala ele geçirildi. O.C.'nin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

#Osmaniye
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