Osmanlı Hoşgörüsünde Kudüs sergisi

Koleksiyoner Rüstem, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal sayılan ve 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan Kudüs’ün tarihi fotoğraflarından oluşan kartpostallarla, huzur içinde yaşanılan kutsal coğrafyayı göstererek barışı hatırlatıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılan “Osmanlı Hoşgörüsünde Kudüs” adlı sergi, bir kısmı Rüstem’in koleksiyoner dedesinin kendisine bıraktığı albümde bulunan, bir kısmı da mezatlardan biriktirilen kartpostallardan oluşuyor. Sergide 100 kartpostal yer alıyor ve Kudüs’ün 1860 ila 1910 yılları arasında hoşgörü içindeki ortamını gözler önüne seriyor.

Sergi açma fikrinin tepkisini gösterme isteğinden kaynaklandığını belirten Rüstem, “Çocuklar, kadınlar ve günahsız insanlar ölüyor, daha kötüsü ölüme mahkum ediliyor. Ben o görüntüleri izledikten sonra, ‘Kudüs’ün bende fotoğrafları olacak’ deyip arşivde araştırma yaptım. Bunları bir araya getirip, Kudüs’te barış da olabiliyormuş mesajını vermek istedim. Osmanlı döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan bu kartpostallarda Yahudilik, Müslümanlık ve Katoliklerin en kutsal mekanları var. Bunun dışında semavi olmayan dinlere ait görüntüler de görebilirsiniz" dedi.