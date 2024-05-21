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Osmanlı Hoşgörüsünde Kudüs sergisi

İzmirli koleksiyoner Mert Rüstem, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Kudüs'e ait kartpostalları bir araya getirdiği sergisiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor.

04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:45 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Koleksiyoner Rüstem, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal sayılan ve 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan Kudüs’ün tarihi fotoğraflarından oluşan kartpostallarla, huzur içinde yaşanılan kutsal coğrafyayı göstererek barışı hatırlatıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılan “Osmanlı Hoşgörüsünde Kudüs” adlı sergi, bir kısmı Rüstem’in koleksiyoner dedesinin kendisine bıraktığı albümde bulunan, bir kısmı da mezatlardan biriktirilen kartpostallardan oluşuyor. Sergide 100 kartpostal yer alıyor ve Kudüs’ün 1860 ila 1910 yılları arasında hoşgörü içindeki ortamını gözler önüne seriyor.

Mert Rüstem

BARIŞ DA OLABİLİYORMUŞ MESAJI

Sergi açma fikrinin tepkisini gösterme isteğinden kaynaklandığını belirten Rüstem, “Çocuklar, kadınlar ve günahsız insanlar ölüyor, daha kötüsü ölüme mahkum ediliyor. Ben o görüntüleri izledikten sonra, ‘Kudüs’ün bende fotoğrafları olacak’ deyip arşivde araştırma yaptım. Bunları bir araya getirip, Kudüs’te barış da olabiliyormuş mesajını vermek istedim. Osmanlı döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan bu kartpostallarda Yahudilik, Müslümanlık ve Katoliklerin en kutsal mekanları var. Bunun dışında semavi olmayan dinlere ait görüntüler de görebilirsiniz" dedi.

Dönemin Alman İmparatoru'nun Osmanlı İmparatoru'ndan izin alarak Kudüs'te yaptırdığı kiliseye ait fotoğraflar da sergide yer alan kartpostallar içinde. Sergi, 22 Haziran’a kadar gezilebilecek.



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