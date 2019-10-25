Hayat Osmanlıca arşiv tek çatı altında
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Osmanlıca arşiv tek çatı altında

Kamu kurumları, elinde bulunan arşiv belgesi niteliği kazanmış Osmanlıca belgelerini, 2 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na devredecek. Böylece, tek çatı altında toplanan belgelerin tasnif ve araştırma hizmeti de sadece başkanlıkça yürütülecek.

Haber Merkezi Tvnet
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın düzenlemesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı hariç tüm kamu kurumları, elinde bulunan arşiv belgesi niteliği kazanmış Osmanlıca belgelerini, 18 Ekim’i takip eden 2 ay içinde Başkanlığa devredecek. Bu kapsamda tüm kurumlardan gelecek Osmanlıca arşiv belgelerinin tasnif ve araştırma hizmeti, sadece Başkanlıkça yürütülecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BAĞLI BİR KURUM OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 2018’de yayımlanan kararname ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı müstakil bir kurum haline getirilmişti. Bu çerçevede hazırlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evrakların, Osmanlı Arşiv Külliyesi çatısı altında toplanmasının, belgelerin tasnifi, dijitalleştirilmesi ve restorasyonu işlemlerinin hız kazanmasına imkan sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, “Böylece devletimizin arşivlerini dağınıklıktan kurtarmak için tek bir yapıdan yönetim sağlanmıştır” dedi.

ARAŞTIRMACILARIN İLGİSİNİ ARTIRACAK

  • Ünal, “TBMM ve MİT hariç tüm kamu kurumlarımızın elinde bulunan arşiv belgesi niteliği kazanmış Osmanlıca belgelerini önümüzdeki 2 ay içinde Başkanlığımıza devretmesi şartı getirildi. Bu kapsamda kurumlarla yazışmalarımıza da ivedi olarak başlayacağız. Akabinde belgelerin devri, tasnifi ve dijitalleştirilmesi çalışmalarını da planladık. Bu belgeleri hızla, elektronik ortam üzerinden araştırmacıların hizmetine sunacağız. Bu da yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisi daha da artıracaktır” şeklinde konuştu.

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