Osmanlı’da farklı bir Ramazan geleneği: Huzur Dersleri

Osmanlı Devleti sanatı, mimarisi, edebiyatı ve maarifiyle 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar İslâm medeniyetinin en yüksek temsilcisi konumundaydı. Gerek saray çevresinde gerekse halk nezdinde İslâm’ın rolü belirleyiciydi. Müslüman coğrafyanın genelinde huşu ve coşkunun iç içe yaşandığı Ramazan ayı Osmanlı’da da büyük bir özenle karşılanır ve bu mübarek ayın dini ve ilmi kazanımlarını artırmaya yönelik çeşitli uygulamalara önem verilirdi. Bu hassasiyetin en dikkat çekici örneklerinden biri, 18. yüzyılda Osmanlı sarayında ortaya çıkan ve imparatorluğun çöküşüne kadar devam eden “Huzur Dersleri”dir.

“Yüksek ve cazip mansıpları [makamları] kendi ihtiyarlarıyla [iradeleriyle] terk ederek bütün mevcudiyetlerini ilme hasreden memleketin binlerce güzide, fedakâr âlimlerinin çalışma faaliyetlerine saha olan bu derslerde yorulmak bilmeyen mesaisiyle temeyyüz eden [öne çıkan] şahsiyetleri bilmemiz, tanımamız hepimiz için bir kadirbilirlik borcudur.”

Merhum Osmanlı bakiyesi âlimlerden ve Cumhuriyet döneminin önde gelen hukukçularından Ebulula Mardin (ö. 1957), Huzur Dersleri üzerine kaleme aldığı kapsamlı eserinde, bu derslere katılan ulema için yukarıdaki ifadeleri kullanmıştı.

İlk kez Sultan III. Mustafa döneminde başlayan Huzur Dersleri geleneği, hilafetin kaldırıldığı 1924 yılına kadar devam etti. Ramazan aylarında padişahın huzurunda kurulan bu özel mecliste yüksek ulemadan bir mukarrir (dersi sunan âlim) ve belirli sayıda muhatap (dersi dinleyip tartışan âlimler) yer alırdı. Derslerin temelini, Kadı Beyzavi Tefsiri’nden seçilen bir ayetin mütalaası oluştururdu. Zamanla kurumsallaşan bu gelenek, yaklaşık iki asır boyunca pek çok âlimin yetiştiği bereketli bir ilmî atmosfer sağladı.

Huzur Dersleri nasıl doğdu?

Osmanlı Devleti’nin klasik döneminden itibaren, zaman zaman padişah huzurunda ilmî münazaralar düzenlenmekteydi. Bu münazaraların belirli bir düzene bağlandığını söylemekse zordur. Huzur Dersleri adı altında gerçekleşen ilk uygulama 1724 yılında Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın girişimiyle ortaya çıkmıştır.

Her yıl Ramazan ayında, düzenli ve belirli bir usule göre gerçekleştirilen Huzur Dersleri ise 1759 yılında Sultan III. Mustafa döneminde başlamıştır. Dersi verecek âlimin ve muhatapların seçimi, Şeyhülislam tarafından yapılır ve padişahın onayına sunulurdu. Derslerin mekânı Sultan tarafından belirlenir ve dersler öğle ile ikindi namazları arasında yaklaşık iki saat devam ederdi. Padişah katılımı olmaksızın huzur dersi yapılmazdı.

Başlangıçta Topkapı Sarayı’nın içerisindeki çeşitli yapılarda ve Sepetçiler Kasrı gibi mekânlarda düzenlenen dersler, 19. yüzyılda padişahların tercihine göre Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu ve Zülvecheyn Sofrası, Yıldız Sarayı’nın Çit Kasrı gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir. Derslere yine Sultan onayıyla “samiler” yani hanım sultanlar, valide sultanlar, şehzadeler, vezirler ve devlet erkanından mühim zatlar da dinleyici olarak katılabiliyorlardı.

Âlimlerin Huzur Dersleri'ndeki titizliği

Âlimler tefsiri yapılacak ayetler üzerinde titizlikle durmaktaydı. Hem meclise katılan âlimlerin ilmi birikimlerini gösterme çabası hem de Sultan’ın huzurunda mahcup olma endişeleri ilmi hassasiyeti artırmaktaydı. Bu sebeple derse katılacak âlimler yıl boyunca kütüphanelerde dakik bir araştırma yürütür, seçilen ayetler derinlemesine incelenir ve nihayetinde hararetli müzakerelerden geçirilerek sonuca ulaşılırdı. Bu da ülkede eşi benzeri olmayan bir ilmî müzakerenin ortaya çıkmasını sağlıyordu. Bu anlamda Huzur Dersleri zamanla yüksek bir akademi hüviyetini kazanırken Tefsir ilminin de gelişimine sebep olmaktaydı.

Okunacak ayetler 1786 Ramazan'ına (Hicri 1200) kadar Sultan tarafından seçilmiş, bu tarihten sonra Fatiha Suresi'nden başlanmak üzere Mushaf-ı Şerif düzenine göre devam etmiştir. 1836 yılına gelindiğinde Al-i İmran Suresi tamamlanmış yani toplam 50 yılda ancak iki sure ve 494 ayetin tefsiri okunabilmiştir. Son Halife Abdülmecid Efendi’nin huzurunda yapılan son huzur dersinde Nahl Suresi’nin 26. ayeti okunmuş ve dersler sona ermiştir.

Tartışmada ölçüyü aşan Tatar Efendi Bozcaada’ya sürgün edilmişti

Huzur Dersleri'nde okuyucuların da muhatapların da ilmi meselelere dair fikir beyan etme hususlarında tam bir serbestliğe sahip olmaları isteniyordu. İlmi münazaranın kalitesinin her görüşün baskı yaşamadan söylenebilmesiyle ortaya çıkacağı kabul edilmekteydi. Öyle ki, Sultan III. Selim’in derslerden önce alimlere hitaben hiçbir şeyden çekinmeden ve herhangi bir etki altında kalmadan söz almaları gerektiğine dair telkinlerde bulunduğu arşiv kayıtlarında görülüyor.

Huzur dersleri hem söz serbestisinin hem de ilmi hassasiyetin getirdiği atmosferle kimi zaman hararetli bir hal alabiliyordu. Örneğin 1763 Ramazan ayındaki derslerin birinde mukarrir ile muhatap arasında bir meselede tartışma alevlenmiş, tartışma sınırlarını aşan muhatap Tatar Ali Efendi isminde bir hoca Abdülmümin Efendi ile yaptığı müzakerede üslubunu bozunca dersten sonra Şeyhülislam Dürrizade Mustafa Efendi tarafından Bozcaada’ya sürgün edilmişti.

Derslerden sonra padişah katılımcılara hediyeler dağıtırdı

Padişah derslerin ardından mukarrir ve muhataplara daha çok altın olmak üzere nakdi hediyeler dağıtmıştır. 1759’daki ilk dersin sonrasında padişahın derste bulunan tüm alimlere 100’er altın ihsan ettiği kayıtlara geçirilmiştir. Okuyuculara muhataplardan bir miktar daha fazla hediye verilmekteydi. Bunun yanında içerisinde giyim kuşam malzemelerinin bulunduğu bohçalar da hediye edilmekteydi. Derse katılan alimlerin rütbelerinin yükseltilmesi, nişan verilmesi gibi uygulamalar da nakdi olmayan ihsanlar arasında kabul ediliyordu. Derslerin prestiji başarılı görünen alimlerin ilmiye hiyerarşisinde yükselmesini sağlarken aksi de görülmüş, rütbesi düşürülenler hatta ilmiye sınıfının haricinde bırakılanlar da olmuştur.

Huzur Dersleri’nin sonuncusu 1923 Ramazan’ında yapıldı

Osmanlı’da Ramazan aylarının en önemli ilmî geleneklerinden biri olan Huzur Dersleri, yaklaşık iki asır boyunca Osmanlı sarayında büyük bir ihtimamla sürdürüldü. İlk olarak Sultan III. Mustafa döneminde kurumsallaşan bu meclis, yüksek düzeyde ilmî tartışmaların yürütüldüğü, tefsir ilminin derinlemesine incelendiği bir zemin oldu. Osmanlı ulemasının titizlikle hazırlandığı bu dersler, padişahın huzurunda gerçekleşmesi nedeniyle büyük bir prestij taşıyor, katılımcılar için ilmî hiyerarşide yükselme veya düşme anlamına gelebiliyordu.

Huzur Dersleri, sadece bir ilmî gelenek olarak kalmayıp Osmanlı entelektüel hayatının da önemli bir parçası haline geldi. Derslerin temel kaynağı Kadı Beyzavi Tefsiri idi ve ayetler büyük bir dikkatle seçilip detaylı tahlillere tabi tutuluyordu. Bazı dersler takrir edilirken yazıya geçirilmiş ve kitaplaşarak ilmi mirasın bir parçası olmuştur. Tartışmalarda tam bir serbestlik esası benimsenirken, ilmî ölçüyü aşanlar cezalandırılabiliyordu. Son Huzur Dersi, Halife Abdülmecid Efendi’nin huzurunda 1923 yılının Ramazan ayında Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilmiş ve Nahl Suresi'nin 26. ayeti dersi yapılan son ayet olmuştur. 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla birlikte sona eren bu gelenek, Osmanlı’nın ilmî mirasının en önemli unsurlarından birisidir. Bugün dahi Huzur Dersleri, Osmanlı’nın ilme verdiği önemin ve ilmî hiyerarşinin işleyişinin güçlü bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.





Not: Bu yazıyı 18 Şubat 2025 günü dünyaya gelen hanemizin bereketi, kızımız Rana’ya ithaf ediyorum.







