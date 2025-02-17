Ulusal Müze önünde eylem: Suriye'nin tarihi zenginliğini koruyalım

Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan ve çok sayıda devletin merkezi olan Suriye’de, devrik Esed rejimi dönemindeki ihmal, yolsuzluk ve 14 yıl süren savaş yüzünden tarihi kültürel varlıklar büyük zarar gördü. Resmi verilere göre, Mart 2011’de başlayan halk ayaklanmasının iç savaşa dönüşmesiyle birlikte 2019 yılına kadar bir milyondan fazla tarihi eser Suriye dışına kaçırıldı. 710 tarihi mevki ise kısmen ya da tamamen zarar gördü. Bu mevkiler arasında Humus’un kuzeydoğusundaki binlerce yıllık geçmişe sahip Palmyra antik kenti, Halep’teki tarihi Beni Umeyye Camii ve tarihi Kale, Rakka, Deyr-i Zor, Hama ve Şam’daki İslam tarihine ait çok sayıda yapı ve türbe yer alıyor.

ÇALINAN ESERLER GERİ GETİRİLSİN

Suriye Müzeler ve Tarihi Mevkiler Müdürlüğü tarafından, başkent Şam’daki Ulusal Müze önünde gerçekleştirilen protesto eylemine katılan aktivistler, ülkede tahrip edilen eserlerin restorasyonu ve çalınan eserlerin iadesi için çalışmaların başlamasını talep etti. Eylemde bir konuşma gerçekleştiren Müzeler ve Tarihi Mevkiler Müdürü İyad Ganim, tarihi eserlerin kültürel bir mirası temsil ettiğini belirterek, korunmaları için ulusal bir girişim başlatılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

ROMA, EMEVİ VE OSMANLI ESERLERİ

Tarihi eser ve antik yapılar açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Suriye’de, Roma ve Osmanlı imparatorluklarının yanı sıra, Emeviler, Memlükler ve Eyyubiler dönemine ait çok sayıda yapı bulunuyor. İslam tarihinin önde gelen komutan ve sultanlarından Eyyubi Sultanı Selahaddin Eyyubi, Emevi Halifesi Muaviye bin Ebu Sufyan ve Memlük Sultanı Zahir Baybars’ın türbeleri başkent Şam’da yer alıyor. Ayrıca Palmyra ve Busra el-Şam antik kentleri de dikkat çeken yapılar arasında. Bu yapıların neredeyse tamamı bakımsız halde tamir edilmeyi bekliyor.







