Hayat Osmanlıdan defter notları
KÜLTÜR SANAT

Osmanlı’dan defter notları

Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde yürütülen tasnif çalışmalarıyla 1.600’den fazla defter ile 200’den fazla evrak, envantere eklendi. Bunlar arasında Sultan 2. Osman dönemine ait Divan-ı Humayun kararları ile 1658’de Osmanlı Ordusu’nun Erdel Seferi’ne ait notlar dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde evrakların tasnif işlemi sürüyor.
Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde evrakların tasnif işlemi sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca İstanbul’daki Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde yürütülen tasnif çalışmalarıyla 1.600’den fazla defter ile 200’den fazla evrak, envantere eklendi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 2013’te tamamlanan Osmanlı Arşivi Külliyesi sayesinde önceki dönemlerde yapılamayan tasnif ve kataloglama çalışmalarının ivme kazandığını, bu sayede 1.600’den fazla defter ile 200’den fazla evrakın envantere eklendiğini kaydetti. Defterlerin, Fatih Sultan Mehmet döneminden Osmanlı’nın son padişahı 6. Mehmed’e kadar tüm tarihsel dönemleri kapsadığına değinen Ünal, şöyle konuştu: “Söz konusu belgelerin bir kısmı araştırmaya açıldı, bir kısmı restorasyondam sonra ivedilikle araştırmacılarımızın istifadesine sunulacak”

TÜTÜN YASAĞINA İLİŞKİN KARARLAR VAR

Envantere eklenen defterlerden birisinin, “Genç Osman” olarak da bilinen Sultan 2. Osman’ın (1618-1622) cülus yıllarına ait olduğunu anlatan Ünal, şunları söyledi: “340 sayfalık defterde toplam 824 hüküm bulunmakta. Divan-ı Humayun’da alınan kararların kaydedildiği bu defterde vakıfların gelir-giderleri, üst düzey bürokratlara dair alınan idari yargı denetim kararları, sosyal hayatı düzenleyici bazı tedbirler de göze çarpmakta. Tütün yasağına ilişkin kararlar da bu defterde”

Osmanlı Arşivi

YEMİN TEMESSÜĞÜ YER ALIYOR

  • Defterlerden biri de tarafların birbirine verdikleri sözlere dair resmi mühürlü, yazılı evrak anlamına gelen “yemin temessüğü” olduğundan bahseden Prof. Dr. Ünal, defterin Haziran 1658’de Köprülü Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu’nun Erdel Seferi’ne ait olduğunu dile getirdi. Erdel’in merkezi sayılan Yanova Kalesi’ni fetheden ordunun Erdel Beyi Barcsay Akos’tan Osmanlı Devleti’ne itaat edeceğine dair taahhütname aldığını aktaran Ünal, şunları söyledi: “Sefere katılan Osmanlı Devleti’nin belli başlı büyük ordu komutanlarının tek tek isimlerinin anlaşma metnine kaydedilmesi yönüyle bu belge çok orijinal bir nitelik taşıyor. Zira benzeri şekilde savaş sahrasında ordu komutanlarının da isimleri de bir yemin temessüğü ile mevcut. Bu belge seferden barışa giden süreci bir bütün haliyle göstermesi yönüyle Osmanlı siyasi tarihi için bizce mutena bir kaynak.”

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