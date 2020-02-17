Osmanlı’nın İrlanda’ya uzanan şefkat eli

19. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda’da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı. Kıtlığın en şiddetli yılı, mahsulde herhangi bir iyileşme görülmeyen 1847 oldu. Tarihe “Kara 47” olarak geçen o yıl yardım umulmadık ve uzak bir yerden, Osmanlı’dan geldi. Binlerce kilometre uzaklıktaki İstanbul’da Sultan Abdülmecid, İrlanda’dan gelen diş hekiminin anlatımıyla durumdan haberdar oldu. Yardım için 10 bin sterlin hazırlayan Sultan, Kraliçe Victoria’nın 2 bin sterlin göndermesinden dolayı miktarı bin sterline düşürmek zorunda kaldı.

1995’te Drogheda Belediye binası duvarına “1847 Büyük İrlanda Kıtlığı, Türkiye halkının İrlanda halkına karşı cömertliğinin tanınması ve anısına” yazılı bir plaket çakıldı.

GİZLİ GÖNDERİLDİ

Drogheda kasabasının armasına da o dönem ay yıldız eklendi.

Bunun yeterli olmadığını bilen Sultan, daha fazla yardım için çare aradı. Üç gemi hazırlatan Sultan, gemileri İngilizlerin kontrolündeki Dublin ve Cork limanlarına değil Drogheda limanına gönderdi. Aradan geçen 173 yıla rağmen İrlandalılar tarafından hatırlanmaya devam Osmanlı İmparatorluğu’nun cömertliği, bazı anıt ve görsellerle ölümsüzleştirildi.