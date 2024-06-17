|
Hayat

Otizmli oğlu için tasarıma başladı

İstanbul’da yaşayan Emre Yaman, otizmli oğlu için işini bırakarak tasarım atölyesi kurdu. 2018’de dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Sıraç’a otizm teşhisi koyuldu.

04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:14 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Emre Yaman
Emre Yaman

Oğlunun özel eğitimi için malzeme arayışına giren Yaman, bu süreçte maddi ve manevi zorluklar çekti. Satın aldığı materyallerin oğlunun ihtiyaçlarını karşılayamayınca Yaman çareyi, eğitim materyallerini evinde tasarlamakta buldu. Tasarıma başlayan Yaman, bir süre sonra otizmli bireylerin ailelerine fayda sağlama amacıyla hayal ettiği ürünleri ürettiği bir atölye kurdu. Otizmli çocukların el ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller üreten baba, atölyede oğlu için hayal edebildiği tüm ürünleri tasarladığını söyledi.

DİKKAT SÜRELERİ ARTTI

Oğlu için ürettiği materyalleri eğitim kurumlarındaki eğitimcilerle paylaştığını ifade eden Yaman, beğenilince farklı tasarımlar yapmaya başladığını dile getirdi. Sadece eğitimciler değil, ailelerde de paylaşım yapan Yaman, evde çocuklarıyla oyun adı altında sürekli eğitim yaptıklarını ve bu sayede çocuklarının dikkat sürelerinin uzadığını dile getirdi. Maddi durumu olmayan aileler için üzüldüğünü vurgulayan Yaman, şöyle konuştu: “Özel gereksinimli bir çocuk babası olarak bu sürecin ne kadar sıkıntılı ve zor olduğunun farkındayım. Manevi zorlukların yanında maddi yükü çok zor oluyor. Ben de özel ailelere daha uygun ve kaliteli ürünler sunarak katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu şekilde vicdani görevimi yerine getirip, mutlu oluyorum.”



#Aktüel
#Hayat
#Otizm
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri