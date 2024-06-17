Otizmli oğlu için tasarıma başladı

Oğlunun özel eğitimi için malzeme arayışına giren Yaman, bu süreçte maddi ve manevi zorluklar çekti. Satın aldığı materyallerin oğlunun ihtiyaçlarını karşılayamayınca Yaman çareyi, eğitim materyallerini evinde tasarlamakta buldu. Tasarıma başlayan Yaman, bir süre sonra otizmli bireylerin ailelerine fayda sağlama amacıyla hayal ettiği ürünleri ürettiği bir atölye kurdu. Otizmli çocukların el ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller üreten baba, atölyede oğlu için hayal edebildiği tüm ürünleri tasarladığını söyledi.

Oğlu için ürettiği materyalleri eğitim kurumlarındaki eğitimcilerle paylaştığını ifade eden Yaman, beğenilince farklı tasarımlar yapmaya başladığını dile getirdi. Sadece eğitimciler değil, ailelerde de paylaşım yapan Yaman, evde çocuklarıyla oyun adı altında sürekli eğitim yaptıklarını ve bu sayede çocuklarının dikkat sürelerinin uzadığını dile getirdi. Maddi durumu olmayan aileler için üzüldüğünü vurgulayan Yaman, şöyle konuştu: “Özel gereksinimli bir çocuk babası olarak bu sürecin ne kadar sıkıntılı ve zor olduğunun farkındayım. Manevi zorlukların yanında maddi yükü çok zor oluyor. Ben de özel ailelere daha uygun ve kaliteli ürünler sunarak katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu şekilde vicdani görevimi yerine getirip, mutlu oluyorum.”