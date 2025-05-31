Otobüs biletleri tükendi: Ek seferler devreye girdi

Kurban Bayramı'na bir hafta kala şehirler arası otobüslerde biletler tükendi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışacaklarını açıkladı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda yolcu taşıyacak şehirler arası otobüslerde biletlerin bittiğini, ancak 29 Mayıs-20 Haziran arasında konulan ek seferlerin satışa sunulduğunu söyledi. Özcan, şöyle konuştu: "Bayramda doluyuz. Ek seferlerimiz başlıyor. Okulların tatili ve üniversite imtihanları nedeniyle de yoğunluk devam edecek. 20 Haziran'a kadar ek seferlerimiz sürecek."