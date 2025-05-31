Otobüs biletleri tükendi: Ek seferler devreye girdi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda yolcu taşıyacak şehirler arası otobüslerde biletlerin bittiğini, ancak 29 Mayıs-20 Haziran arasında konulan ek seferlerin satışa sunulduğunu söyledi. Özcan, şöyle konuştu: "Bayramda doluyuz. Ek seferlerimiz başlıyor. Okulların tatili ve üniversite imtihanları nedeniyle de yoğunluk devam edecek. 20 Haziran'a kadar ek seferlerimiz sürecek."