Hayat Otuz Kuşun hikayesi
KÜLTÜR SANAT

Otuz Kuş’un hikâyesi

Mehmet Aycı’nın Ketebe Yayınları’ndan çıkan Otuz Kuş kitabı, kuşların iyiliklerini konu ediniyor. Mantıku’t Tayr’dan etkilenerek yazılan hikayelerde, yediden yetmişe her okuyucu farklı bir karşılık bulacak.

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Kültür Sanat Servisi Yeni Şafak
​Otuz Kuş’un hikâyesi
Mehmet Aycı

Mehmet Aycı’nın, Mantıku’t Tayr’dan yola çıkarak yazdığı Otuz Kuş kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Yörük Obası’ndan Şahin Kayası’na, Nuh’un Gemisi’nden Hz. Süleyman’a kadar uçan bu kuşlar; insanın yapıp ettiklerine, iyiliklerine ve kötülüklerine, kalplerine ve yaşamlarına şahit oluyor. Kuşların iyiliklerinden bahsederken adeta bir şifa arayışı içinde olduğunu söyleyen Aycı, “İyiliğin bilinmesi için anlatılması lazım. İyilik bir defaya mahsus da olsa yaygınlaşması için anlatılmalı. Kötülük zaten kendiliğinden yayılma gücüne sahip. Burada da her kuş kendi yaptığı iyiliği bir defaya mahsus anlatıyor. Diğer yirmi dokuz kuş da anlatılan iyiliği anlatıyor. Her kuş aslında yirmi dokuz farklı iyilik anlatmış oluyor. Kötülüğün alıp başını gittiği dünyamızda bir şifa arayışı” diyerek özetliyor bu durumu. Metinde iyilik yapan, hastalara, engellilere, yaşlılara, çocuklara, darda kalanlara, ihtiyacı olanlara Hızır gibi yetişen kuşlar var.

Küçük Prens’in yanında duruyor

  • 10 yaşındaki çocuğunun heyecanla hikâyelerini okuduğunu ve tartıştığını aktaran Aycı, her okuyanda farklı bir karşılık bulduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamlıyor, “Yediden yetmişe herkesin kendini bulacağı bir metin inşa ettim. Evrensel bir yanı var. Dünyanın her yerinde karşılık bulabilecek bir metin. Bazı arkadaşlar Küçük Prens benzetmesi yaptı. Çok benzemiyor ama özgünlüğüyle, sadeliğiyle, hayret uyandırmasıyla, kesintisiz iyilikten yana oluşuyla Küçük Prens’in yanında duran bir metin.”
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