​Otuz Kuş’un hikâyesi

Mehmet Aycı’nın, Mantıku’t Tayr’dan yola çıkarak yazdığı Otuz Kuş kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Yörük Obası’ndan Şahin Kayası’na, Nuh’un Gemisi’nden Hz. Süleyman’a kadar uçan bu kuşlar; insanın yapıp ettiklerine, iyiliklerine ve kötülüklerine, kalplerine ve yaşamlarına şahit oluyor. Kuşların iyiliklerinden bahsederken adeta bir şifa arayışı içinde olduğunu söyleyen Aycı, “İyiliğin bilinmesi için anlatılması lazım. İyilik bir defaya mahsus da olsa yaygınlaşması için anlatılmalı. Kötülük zaten kendiliğinden yayılma gücüne sahip. Burada da her kuş kendi yaptığı iyiliği bir defaya mahsus anlatıyor. Diğer yirmi dokuz kuş da anlatılan iyiliği anlatıyor. Her kuş aslında yirmi dokuz farklı iyilik anlatmış oluyor. Kötülüğün alıp başını gittiği dünyamızda bir şifa arayışı” diyerek özetliyor bu durumu. Metinde iyilik yapan, hastalara, engellilere, yaşlılara, çocuklara, darda kalanlara, ihtiyacı olanlara Hızır gibi yetişen kuşlar var.

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