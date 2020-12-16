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Ovmaç Çorbası tarifi: Ovmaç çorbası nasıl yapılır?

Kış aylarının sıcacık çorbası: Ovmaç çorbası

Bursa mutfağının lezzetli tariflerinden biri ovmaç çorbası. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu çorba biraz zahmetli olsa da tadını çok seveceksiniz. Peki ovmaç çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kış denilince akla gelen hep içimizi ısıtacak çorba gelir. Bugünkü tarifimiz de ağzınıza layık bir tat: Ovmaç çorbası. Denemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz. Kolay gelsin...

Ovmaç çorbası.

Ovmaç çorbası tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

2 Su Bardağı Beyaz Un

1/2 (Yarım) Su Bardağı Kemik Suyu

1 Çay Kaşığı Tuz

Terbiyesi İçin

1 Su Bardağı Süt

1 Su Bardağı Kemik Suyu

Servis Malzemeleri

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Ovmaç çorbası.

Ovmaç çorbası yapılışı

Un, kemik suyu ve tuzu sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streçleyip 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bir tepsiye bir miktar un serpin. Hamurdan baş ve işaret parmağınızın arasına sığacak kadar gelişigüzel parçalar koparın. İki parmağınızın arasında ovup tepside una bulayın. Hamur parçalarını bir elekten geçirin ve fazla unundan arındırın.

Bir tencerede 2 parmak sıcak su kaynatın ve kemik suyunu da ilave edin. Kaynamaya başlayınca hamur parçalarını içine ilave edin ve hamurları yumuşayıncaya kadar pişirin. Hamurlar pişince sütü de ilave edin ve bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Servis için tereyağını kızdırın ve pul biberi atıp ocaktan alın, karıştırın. Çorbanın üzerine servis edin.

Ovmaç çorbası.

Ovmaç çorbası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan ovmaç çorbası 25 dakikada pişer.

Ovmaç çorbası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan ovmaç çorbası kalorisi 168,6.

Ovmaç çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ovmaç çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,25 lira.

Ovmaç nedir?

Çanakkale yöresinin en ünlü çorbalarından biri ovmaç ya da oğmaç çorbası. ... Yerel şive gereği Uvmaç Çorbası ya da Umaç Çorbası gibi isimlerle anılmaktadır. Yumurta ve çok az su ile muammele edilen hamurun avuç içlerinde ovularak çimdik çimdik parçalara ayrılmasından sebep bu ismi almıştır.

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