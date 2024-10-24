Ovmaç çorbası, Türk mutfağının hem doyurucu hem de lezzetli çorbalarından biridir. Ovmaç çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında yapımı oldukça basittir. Ovmaç çorbası tarifi için genellikle un, su, yumurta ve çorba için temel malzemeler kullanılır. Ovmaç çorbası hazırlanışı sırasında un ve yumurta karıştırılarak küçük parçalar halinde çorba suyuna eklenir. Ovmaç çorbası malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve doyurucudur. Özellikle soğuk havalarda içimi keyifli bir çorbadır. İşte ovmaç çorbası pratik tarifi.