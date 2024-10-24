Bursa mutfağının lezzetli tariflerinden biri ovmaç çorbası. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu çorba biraz zahmetli olsa da tadını çok seveceksiniz. Peki ovmaç çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...
Ovmaç çorbası, Türk mutfağının hem doyurucu hem de lezzetli çorbalarından biridir. Ovmaç çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında yapımı oldukça basittir. Ovmaç çorbası tarifi için genellikle un, su, yumurta ve çorba için temel malzemeler kullanılır. Ovmaç çorbası hazırlanışı sırasında un ve yumurta karıştırılarak küçük parçalar halinde çorba suyuna eklenir. Ovmaç çorbası malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve doyurucudur. Özellikle soğuk havalarda içimi keyifli bir çorbadır. İşte ovmaç çorbası pratik tarifi.
Ovmaç çorbası tarifi için malzemeler
2 Su Bardağı Beyaz Un
1/2 (Yarım) Su Bardağı Kemik Suyu
1 Çay Kaşığı Tuz
1 Su Bardağı Süt
1 Su Bardağı Kemik Suyu
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
Ovmaç çorbası yapılışı
- Un, kemik suyu ve tuzu sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streçleyip 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bir tepsiye bir miktar un serpin. Hamurdan baş ve işaret parmağınızın arasına sığacak kadar gelişigüzel parçalar koparın. İki parmağınızın arasında ovup tepside una bulayın. Hamur parçalarını bir elekten geçirin ve fazla unundan arındırın.
- Bir tencerede 2 parmak sıcak su kaynatın ve kemik suyunu da ilave edin. Kaynamaya başlayınca hamur parçalarını içine ilave edin ve hamurları yumuşayıncaya kadar pişirin. Hamurlar pişince sütü de ilave edin ve bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Servis için tereyağını kızdırın ve pul biberi atıp ocaktan alın, karıştırın. Çorbanın üzerine servis edin.
Ovmaç çorbası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
2 saatte hazırlanan ovmaç çorbası 25 dakikada pişer.
Ovmaç çorbası kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan ovmaç çorbası kalorisi 168,6.