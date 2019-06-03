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Hayat Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş başladı
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AKTÜEL

​Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş başladı

Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş başladı

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından yapılan kök hücre nakli tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadığı Öykü Arin, babasından nakledilen ilik ile hayata tutunmaya çalışıyor.
Annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadığı Öykü Arin, babasından nakledilen ilik ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve yaklaşık 1,5 ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadığı Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı.

Yüzde 100 uyumlu donörün bulunamadığı Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan dün başlayan yarı uyumlu kök hücre nakli süreci tamamlandı.

En erken 10 gün sonra

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun, şu anda 10 günlük bekleme sürecinin başladığını söyledi.

Öykü Arin'in bu süreci hastanede geçireceğini aktaran Uygun, "Nakilin tutup tutmadığını en erken 10 gün, en geç bir ay içinde görebileceğiz. Şu anda sokaktaki çocuklar gibi değil ama genel durumu iyi." dedi.

Öykü Arin dayısı Erbil Şen de zorlu bir gece geçirdiklerini dile getirdi.

Nakilin başarılı sonuçlanmasını dileyen Şen, "Heyecanlı ve umutlu bekleyiş içerisindeyiz. 2 hafta sonunda güzel haberler almak istiyoruz." diye konuştu.

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