Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu ve TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş oldu.

TEZİNİN ARKASINDA DURDU

'Tuzlu ayranın otizm yaptığına' dair açıklamaları hakkında soru yöneltilen Oytun Erbaş, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek "Evet söyledim. Çok basit bir hesabı var. Deney yaptığım hayvan 240 gram, günde 40 gram yer bir hayvan. Ben günde 2 mililitre verdim. Günlük ihtiyacının yirmide biri oluyor. Biz ne kadar besin alıyoruz? Bir buçuk kilo, yirmide biri ne kadar yapıyor 75 mililitre yani bir bardak. Yani bir gebe her gün bir bardak, hadi iki bardak olsun. Tuzlu gıdalar tüketirse bu çocuklarda zararlı etkilere yol açar" dedi.

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"BENİ ELEŞTİRENLER DE GİTSİN DENEY YAPSIN"

Erbaş, sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Tuz bir faktör burada ama bu yemekteki tuz da bunun içine girer, ayrandaki de girer. Çok tuzlu şeyler yemeyin. Biz bu deneyleri yağlı karaciğerle ilgili de yapmıştık. Mesela anne obezken gebe kalırsa sorun çıkıyor. Anne tansiyon yüksekse sorun çıkıyor. Anne depresyondayken, romatizması varsa sorun çıkıyor. Sonuç olarak vücuduna stres yaparsan, obezite de stres. Çocuğu anne karnında ekliyor bunu söylüyor. Ben bunu sıçanlar üstünde yaptım ve yayınladım. Beni o eleştirenler de gitsin deney yapsın yayınlasın.

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"EVDE OTURUP ÇORAPLARINI GİYMİŞ BANA SALLIYORLAR"

Deneyi yayınlamak konusunda aceleci davranıp davranmadığı sorulan Erbaş, "Yoo, basmışım dergiye, sen de yap neşret bas dergiye göreyim. Oturduğu yerden çoraplarını giymiş evde bir şey yapmayanlar bana sallıyor" dedi.

OYNAT 03:59 Oytun Erbaş'tan 'tuzlu ayran' deneyiyle ilgili yorum: Basmışım dergiye yayınlamışım sen de yap TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, ortaya attığı 'tuzlu ayran otizm yapar' teziyle alakalı konuştu. 'Ben bu deneyi sıçanlar üzerinde yaptım yayınladım. Tuz bir faktör burada ama yemekteki tuz da bunun içine girer, ayrandaki de girer. Çok tuzlu şeyler yemeyin' diyen Erbaş, deneyi yayınlamak konusunda aceleci davranıp davranmadığıyla ilgili soruya ise 'Yoo, basmışım dergiye. Sen de yap, neşret, bas dergiye göreyim. Oturduğu yerden çoraplarını giymiş evde bir şey yapmayanlar bana sallıyor' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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