OyunBu: Geçmişi geri çağırın

Arter yeni yılın ilk sergisi OyunBu ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergi, Emre Baykal’ın küratörlüğünde, çocukluk ve oyun kavramlarını etraflıca tartışıyor. İki kata yayılan sergide 59 sanatçının 95 eseri yer alıyor.

Sergide deneyimlenebilir eserlere yer verilmesini küratör Emre Baykal şöyle anlatıyor: “Buradaki eserler, doğrudan oyunu sahneye çıkaran, malzeme eden yapıtlar. Oyunun kendisiyle karşılaşmasak da üretim sürecindeki yaklaşım ve yöntemlerle oyunun o özgürleştirici doğası, bilindik dünyanın iptali, oyunla ve sanatsal üretim biçimiyle nasıl buluşuyor, bununla ilişkili eserler yer alıyor.”

OyunBu’da sergilenen eserleri mızıkçı olarak nitelemek mümkün. Yani oyunun kurallarını bir ölçüde bozan eserler. George Maciunas’ın “Flux Pinpon” isimli eseri, alışılmışın dışında bir pingpong masası sunuyor bize.

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Hem dikiş hem oyun masası

Handan Börüteçene’nin Annemin Gösterisi isimli eseri belki de serginin en dokunaklı hikayesini barındırıyor. Börtüçene, bu eseriyle adeta geçmişi geri çağırıyor. Tüm bu çalışmanın tam karşısında ise Börtüçene’nin annesi çalışırken ona eşlik ettiği günlerde yaptığı resimlerden bir tanesi yer alıyor. Perşembe günleri ücretsiz gezilebilen sergi 9 Nisan 2023’e kadar açık olacak.

HAYAT Arter’den Dolapdere’ye kültürel açılım